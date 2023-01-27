鄭秀文為《流水落花》獻唱主題曲 歌詞帶出生存的意義

創意香港全力支持、電影發展基金「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品——《流水落花》將於3月2日正式上映，由李嘉慧監製、賈勝楓執導，鄭秀文（Sammi）與陸駿光演出男女主角，與談善言及多位年輕新力軍演員演出一個講述十三年的寄養，一趟愛與被愛的一生旅程！

主題曲的出現，能為電影錦上添花，而今次由蔡德才、江逸天監製，林若寧填詞、永夏作曲，為電影《流水落花》創作出主題曲《我這樣活了一天》。導演賈勝楓最初收到音樂，與林若寧一齊討論歌曲想帶出的意思，賈導說：「同林若寧談論歌詞的時候，想有天美姨姨一個人在河邊，邊行邊哼歌，沒有旁人在場的感覺。今次為這部電影專門選用了編曲上最純樸的版本，只用一支結他彈奏，好樸素，好隨意，溫馨地帶出回想從前的感覺，這樣已很足夠表達天美姨姨的心境。」