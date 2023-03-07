鄭秀文繼《雪櫃冷笑話》再拍片自嘲零波 網民笑言：開完演唱會可考慮開talk show

鄭秀文（Sammi）日前現身YouTube頻道「Pomato 小薯茄」，為《雪櫃冷笑話》環節擔任嘉賓，驚喜玩自嘲，被指其題目及答案係歷來最爆，網民一致讚好，仲問點解可以咁高質。鄭秀文昨日（5日）再接再厲，於IG分享與電影《流水落花》導演賈勝楓拍攝嘅「微波爐冷笑話」，惹嚟網民留言指好搞笑。
鄭秀文早前於小薯茄《雪櫃冷笑話》中自嘲身材出題：「鄭秀文跑步，估一個男藝人嘅名」，一眾主持忍笑又唔敢回答，直至鄭秀文扮跑步動作開估︰「吳鎮宇（唔震乳）」，逗得一班主持哈哈大笑，直言唔敢畀分。短片推出至今4日，已獲2.8萬個讚好。鄭秀文昨日就分享自己與《流水落花》導演賈勝楓版本嘅冷笑話，指佢哋正值《流水落花》謝票埸等候室拍攝。
網民表示好搞笑
鄭秀文今次嘅冷笑話再次自嘲身材出題：「鄭秀文籍貫？」，賈導演直言好難答，詢問鄭秀文會唔會有貼士，不過好快佢就估係緬甸或越南，一路都忍唔住笑嘅鄭秀文就開估：「係寧波人（零波人），笑到賈導演拍晒手掌。鄭秀文就話呢次冷笑話來源係嚟自於小薯茄嘅網友留言，特別鳴謝雪櫃冷笑話嘅創作者，仲寫道：「天生我才（我嘅身材）必有用」。唔少網民都留言表示好好笑：「多謝妳俾我帶來開心呀」、「喂啊，天后俾返少少儀態得唔得」、「妳可以同子華開棟篤笑舞台劇」、「睇黎係時候要拍返部笑片」等等，韓流達人伍麒匡仲留言指：「開完演唱會可考慮開talk show」。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈