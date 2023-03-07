鄭秀文繼《雪櫃冷笑話》再拍片自嘲零波 網民笑言：開完演唱會可考慮開talk show

鄭秀文（Sammi）日前現身YouTube頻道「Pomato 小薯茄」，為《雪櫃冷笑話》環節擔任嘉賓，驚喜玩自嘲，被指其題目及答案係歷來最爆，網民一致讚好，仲問點解可以咁高質。鄭秀文昨日（5日）再接再厲，於IG分享與電影《流水落花》導演賈勝楓拍攝嘅「微波爐冷笑話」，惹嚟網民留言指好搞笑。

鄭秀文早前於小薯茄《雪櫃冷笑話》中自嘲身材出題：「鄭秀文跑步，估一個男藝人嘅名」，一眾主持忍笑又唔敢回答，直至鄭秀文扮跑步動作開估︰「吳鎮宇（唔震乳）」，逗得一班主持哈哈大笑，直言唔敢畀分。短片推出至今4日，已獲2.8萬個讚好。鄭秀文昨日就分享自己與《流水落花》導演賈勝楓版本嘅冷笑話，指佢哋正值《流水落花》謝票埸等候室拍攝。