鄭秀文自爆養病期間身體及情緒麻麻地 清理舊衣物親自拎到回收箱

Sammi 昨晚（25日）在社交平台上載了一張坐在梳化上的照片，見她以一身藍天白雲裝束示人，她表示雖然沒有笑容，但衣服上的藍天白雲圖案卻是她現時心情寫照，「認真地去回望去年，自己有啲時候真係『麻麻地』，Mi意思是『身體and 情緒both』，但『有時就很ok的』。 High High Low Low High...經歷都必須自己去嚐，對嗎？that's life﹗到了2024年，污雲散去了，身心像極我身上的藍天白雲了。 #不再麻麻地 #健康 #從零開始。」

Sammi早前透露在休養期間學了為自己化妝，原來她除了化妝，更的起心肝處理了在媽媽家中囤存多年的舊衣物。Sammi 上載了一條親自到舊衣回收箱的短片，片中見她有一袋放滿衣物的紅藍白袋在地上，Sammi 親手一件一件把衣物放入舊衣回收箱，完成後更興奮舉起紅白藍袋。Sammi 表示：「去年休著生息不會悶，生活瑣碎事充滿每天。其中的是，一直囤積了大量衣服在我以前的居處和衣帽間(p.s. 即是mi以前跟父母同住的地方）事隔N咁多年，終於才有決心處理它。萬物有時，整理有時。」 Sammi透露執拾時更找到電視機、微波爐等，笑言以往購物太瘋狂：「在衣帽間執拾，篩選，逐件分類，然後發現自己以往購物太瘋狂。（但早己過了這些階段) 一連整頓了很多天才告完成，母親的工人姐姐每天看我披頭散髮的在衣帽間整頓，走出走入，爬上爬落，又打包，又摺疊，又捆綁又入袋……但又愛莫能助，因為必須mi自己逐件篩選處理。呢一刻，把精心挑選的衣服放進二手衫收集箱，有種努力過後的痛快喔！希望衣服能被有需要的人得到。#在衣帽間竟然也發現了姊姊的美麗婚紗但也有微波爐電視機小雪櫃宇畫戶外燒肉機，我的大大小小獎座甩鹿行理喼還有發霉内衣，好像貨倉。」