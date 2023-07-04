鄭秀文豁達面對個唱延期 Sammi︰沉重心情終於鬆開

鄭秀文(Sammi)早前確診新冠肺炎，之後身體及聲帶都大不如前，由於久久未能復元，於是忍痛宣布取消13場個唱。早前她錄音交代演唱會延期，多次哽咽公眾致歉。今日，Sammi上載抹車片段，並長文分享心情，表示自己會樂觀面對。

她稱很怕起早床，更笑言自己像殭屍般怕陽光，但現在會自動自覺早起床，她認為是自然的改變。她說︰「長新冠影響做不來演唱會，但生活作息上卻有如此光速的轉變，生命真是奇妙可敬。也許在我潛意識之中，休息當中要有適度美好的自律，才不會讓休息變成漫無目的的放縱。從某種自律走到另一種自律。Mi很喜歡這改變。會繼續探索自己的無限可能。生命真奇妙！謝謝生命中的每個經歴。#過去兩個多月沉重無力獨自掙扎的心終於鬆開了#萬物有時就留給時間讓我的體力和聲線痊愈#天父的美意在當中#人需要誠實面對自己有些時候是撐不到的」