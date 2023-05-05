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娛樂
2023-05-05 15:59:08

鄭秀文邀魏浚笙破天荒合作 新歌《致我們的夢想》下星期上架

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Sammi鄭秀文邀Jeffrey魏浚笙破天荒合作 新歌《致我們的夢想》下星期上架

鄭秀文公布將推出演唱會主題曲《致我們的夢想》。

樂壇天后鄭秀文（Sammi）將於7月起重踏紅館舞台，舉行共8場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023」，票價分別為HK$1080HK$680HK$380，將於下星期一（8日）早上10時起東亞銀行信用卡優先訂票。

Sammi近日公布將推出演唱會主題曲《致我們的夢想》，請來樂壇新人魏浚笙（Jeffrey）破天荒合作，已公開兩人的單曲照，Sammi今日亦在社交網出PO寫：「也許，50歲的Mi就是一個人版，在重重的困難中抵達了夢想。夢想是一種巨動力，它驅使我們可以忍受一切困難，攔阻和不被理解的嘲笑（嘲諷）。不要緊，只要我們心中鎖緊夢想而努力。當有天我們抵達夢想，就能在夢想之橋，好好狂歡，好好相擁，喜極而泣。一直深信，夢想是屬於任何年齡和任何人。小孩、少年、青年、中年、老年，都有權利追夢。當旁人笑你在發白日夢，你就默默努力耕耘和付出，讓夢想成真。這一首新歌送給天下間所有心中有夢想的人。」對於昨日起獲不少圈中人出PO支持，Sammi鄭重地摯誠地感激每一位，她更提到邀請新拍檔Jeffery唱出Rap的部份，感謝Jeffery和其團隊接受今次邀請，表示大家一起工作的過程非常開心，製作超級認真拍了整整兩天的MV，而此曲會在下星期一（8日）於叱咤首播，同日傍晚6時首播MV，9日起在各大音樂平台上架。

鄭秀文邀魏浚笙合作新歌《致我們的夢想》。

鄭秀文邀魏浚笙合作新歌《致我們的夢想》。

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