鄭秀文關心劉德華健康 強調沒有嚴選劇本：等待有感覺角色

鄭秀文（Sammi）昨日（15日）出席美妝品牌活動，見她狀態大勇，更與途人自拍簽名，表現親民。提到日前她驚喜現身老友劉德華（華仔）的新片《焚城》謝票場，她除大讚電影好睇，又表示很久未跟華仔見面，加上二人結下20幾年的友情，所以一定要支持。華仔下月即將在香港舉行多場演唱會，問到Sammi有否自薦做嘉賓，她就笑言對方未有邀請她，並謂：「很多人都想做他的個唱嘉賓，我在心中得啦！」Sammi更表示作為朋友不是關心他的工作，反而最關心對方的健康，希望他身體最重要。

Sammi自去年奪金像影后之後，久久未再正式有新戲，她坦言沒有因為攞獎對拍戲添壓力，一直有接到劇本，但角色不太適合，強調沒有特意嚴選劇本，只是想等待有感覺的角色，而她亦預告明年也有很多計劃在洽談中，不過Sammi卻自嘲年紀大了，要做吓又休息吓。

向來是孝順女的Sammi，日前在社交網貼出媽媽要坐輪椅的照片，她表示媽媽早前不適，驗出膝頭有細菌導致發炎，最近需要輪椅代步，不過幸好Sammi與媽媽的心態都非常樂觀，她表示：「人生就是這樣，不停在學習，等她養好腳傷，就會帶她出街食飯。」 最後，提到早前黎芷珊主持的節目《戰場上》被腰斬，令原定Sammi亦有份擔任嘉賓的活動亦臨時取消，Sammi表示沒有因此而不開心，「完全無呢個感受，反而覺得大會咩決定令成件事最好同最恰當做到最好。」