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娛樂
2025-03-05 13:17:11

鄭秀文預告5月澳門個唱造型有驚喜 搶先劇透6場各有不同嘉賓

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鄭秀文預告5月的六場澳門個唱每場均有不同嘉賓。

鄭秀文預告5月的六場澳門個唱每場均有不同嘉賓。

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樂壇天后鄭秀文（Sammi）宣布將於5911日、1618日在威尼斯人綜藝館舉行六場《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》，日前信用卡優先訂票，反應熱烈，門票會在37日中午12時起於金光票務及大麥網公開發售。

正努力籌備澳門演唱會的Sammi多謝樂迷鼎力支持和愛護，她承諾會盡全力做到最好，務求為大家帶來一場升級版的演唱會。由挑選場地到演唱會中的每一個細節，Sammi與團隊都花盡心思，Sammi說：「揀選威尼斯人綜藝館係因為佢可以容納到萬幾位觀眾，人數同紅館一樣，又可以整到四面台，成個設置比較貼合同符合我哋個製作。」不少樂迷好奇澳門站的演出內容會否與香港站不同，向來對自己要求非常高的Sammi透露會在基礎上加入新元素，她透露：「上次演唱會好多朋友都買唔到飛，我好希望盡量保留香港站嘅元素，再加入新元素。等上次冇睇到嘅觀眾可以睇到咁好嘅製作同演出，睇過嘅朋友又會有新驚喜，咁就可以兼顧到兩邊嘅朋友，呢個係我同團隊深思熟慮嘅諗法，希望做到盡善盡美去報答大家對我嘅支持。」

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至於演唱會造型方面，貴為「百變天后」的Sammi派定心丸叫大家不用擔心，到時必定有新驚喜，更興奮表示：「呢方面我自己都好怕悶，會有啲唔同嘅造型。」而嘉賓方面，Sammi透露澳門站跟香港站一樣，每一場都有不同嘉賓，更直言樂迷們一定不會失望，她感恩說：「好多謝每一位接受我邀請嘅嘉賓，有你哋坐鎮令到演唱會有更多火花，音樂上又會有多啲趣味。今次演唱會每一場都有唔同嘉賓，敬請期待！」

《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》日前信用卡優先訂票，反應熱烈。 Sammi多謝樂迷鼎力支持和愛護，她承諾會盡全力做到最好。 貴為「百變天后」的Sammi派定心丸叫大家不用擔心，到時造型上必定有新驚喜

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