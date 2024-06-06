鄭秀文７月紅館個唱加推少量門票 裸背曬刮痧血紅痕跡嚇窒網民

51歲鄭秀文（Sammi）將在7月份到紅館舉行一連13場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》，最近她都積極備戰，除了不停做gym操肌，又去練歌排舞，相當落力。剛從外地工作回港的她，昨日（5日）在社交網表示難得休息一天便親自去買餸，她更分享了一張去刮痧的半裸照片。
Sammi近日頻頻在社交網更新近況，昨日她除分享自己在飛機上看了電影「落葉」及「白日之下」，並大讚表示：「睇完『落葉』再翻睇『白日之下』仍然覺得好好看。真是位位演員都演得好好，看到我又流淚了。保怡，ILOVE YOU！！ 」
加推個唱門票下周開賣
Sammi又大曬做完刮痧的半裸照片，相中見她大曬背脊，刮痧的血紅痕跡佈滿全個背脊，相當誇張，不少網民都被照片嚇窒；同時Sammi的小蠻腰更成為網民的焦點，並指她真的非常瘦，完全零贅肉。Samm其後再分享了一張在馬路邊等車的照片，並寫道：「三天兩夜的行程，拍攝緊密。 拍攝完成，馬上趕回來，繼續排練concert.回港後，第一時間刮沙，釋放倦疲。 手臂刮了沙，因此紅紅的。」
另外，Sammi的紅館個唱安排7月12日開鑼，原定13場演唱會替補場次，今日宣布將會釋出少量門票於城市售票網公開發售，並在6月18日（星期二）早上10時在城市售票網開賣。