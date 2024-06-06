鄭秀文７月紅館個唱加推少量門票 裸背曬刮痧血紅痕跡嚇窒網民

51歲鄭秀文（Sammi）將在7月份到紅館舉行一連13場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》，最近她都積極備戰，除了不停做gym操肌，又去練歌排舞，相當落力。剛從外地工作回港的她，昨日（5日）在社交網表示難得休息一天便親自去買餸，她更分享了一張去刮痧的半裸照片。

Sammi近日頻頻在社交網更新近況，昨日她除分享自己在飛機上看了電影「落葉」及「白日之下」，並大讚表示：「睇完『落葉』再翻睇『白日之下』仍然覺得好好看。真是位位演員都演得好好，看到我又流淚了。保怡，ILOVE YOU！！ 」