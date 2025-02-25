鄭秀文5月過大海開騷六場 澳門演唱會不惜功本搭建四面台

鄭秀文（Sammi）出席1月1日的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，再次奪得「我最喜愛女歌手」後，證明其無可取代的樂壇地位。Sammi早前公布開騷喜訊，《You & Mi鄭秀文澳門演唱會 2025》已定於2025年5月9至11日、16至18日在威尼斯人綜藝館舉行，全6場澳門演唱會消息曝光後即令一眾歌迷興奮不已，2月26日上午10時至28日晚上11時59分，東亞銀行信用卡獨家優先訂票，而3月7日中午12時起會於金光票務及大麥網公開售票。
自上年完成大獲好評的一連13場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會 2023》（Rescheduled）後，歌迷反應非常熱烈，加上各地歌迷紛紛希望可以加開其他地區場次，主辦機構有見及此，決定推出澳門場。已經休息多月的Sammi表示十分期待，更錄了影片給廣大歌迷親自解說澳門場次的安排以及票務等資訊。是次演唱會主辦機構不惜製作成本，將移師四面舞台到澳門，旨在呈現與香港場次同樣震撼的視覺效果，並於全新升級的威尼斯人綜藝館，拉近歌迷與Sammi之間的距離。
Sammi多年來被封「百變天后」，今次在澳門場將延續創意精神。不僅保留各首經典歌曲，更預告加入新元素，希望事隔香港場次多月後，可帶給觀眾新鮮感。由前衛未來感戰袍到高貴華麗禮服，結合燈光與舞台的特效，勢必繼續成為演唱會焦點。另外，由於Sammi是多棲發展的藝人，早已經安排了接拍電影工作，所以未來數月的工作檔期已經排滿，暫時只可以確定澳門場次，未定會否再到其他地區開騷。
《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》演唱會詳情
日期：2025年5月9至11、16至18日
時間：
* 5 月 9－10 日（8PM）／11 日（7PM）
* 5 月 16－17 日（8PM）／18 日（7PM）
地點：澳門威尼斯人綜藝館
票價：HK/MOP $1488, $988, $688
主辦機構：寰亞娛樂／東亞娛樂