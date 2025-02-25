鄭秀文5月過大海開騷六場 澳門演唱會不惜功本搭建四面台

鄭秀文（Sammi）出席1月1日的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，再次奪得「我最喜愛女歌手」後，證明其無可取代的樂壇地位。Sammi早前公布開騷喜訊，《You & Mi鄭秀文澳門演唱會 2025》已定於2025年5月9至11日、16至18日在威尼斯人綜藝館舉行，全6場澳門演唱會消息曝光後即令一眾歌迷興奮不已，2月26日上午10時至28日晚上11時59分，東亞銀行信用卡獨家優先訂票，而3月7日中午12時起會於金光票務及大麥網公開售票。

自上年完成大獲好評的一連13場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會 2023》（Rescheduled）後，歌迷反應非常熱烈，加上各地歌迷紛紛希望可以加開其他地區場次，主辦機構有見及此，決定推出澳門場。已經休息多月的Sammi表示十分期待，更錄了影片給廣大歌迷親自解說澳門場次的安排以及票務等資訊。是次演唱會主辦機構不惜製作成本，將移師四面舞台到澳門，旨在呈現與香港場次同樣震撼的視覺效果，並於全新升級的威尼斯人綜藝館，拉近歌迷與Sammi之間的距離。