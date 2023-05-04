鄭秀文7月個唱海報顯天后氣勢 拍攝前做足工夫挑戰性感造型

樂壇天后鄭秀文（Sammi）成為出爐金像影后，她已宣布將於7月假紅館舉行「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023」，開騷日期定為7月14至16、18至19、21至23日共8場，票價分別為HK$1080、HK$680及HK$380，並於下星期一（8日）早上10時起東亞銀行信用卡優先訂票。早前Sammi演唱會海報曝光，掀起全城哄動，海報大晒弗爆身材，氣勢逼人，連她本人都表示好滿意。

肌肉線條完美演繹

海報中Sammi服飾有型性感，她以全身肌肉線條完美演繹，狀態大勇。對於今次演唱會海報拍攝，Sammi 非常期待，她說：「我今日心情又興奮又緊張，好希望拍到一輯好理想嘅海報，無論概念、造型、服飾、攝影，甚至耳環都好講究，帶出不一樣感覺畀觀眾，大家睇到就會明白。」她還透露事前認真做了一些功課，更表示：「我喺拍攝前做好皮膚護理、瞓好啲、做Mask等基本準備，今日影海報呢條裙確實有少少難着，因為剪裁特別又好多元素，有舞台感、高貴感，仲有啲Punk，一套衫有咁多元素，好特別，所以我都要做好身型管理。結果無問題，已經過咗一關啦，我好滿意！」Sammi承認以前飲食比較節制，現在心態較隨意，不變的是堅持勤做運動，她說：「我試過168（每天8小時進食），甚至204（每天4小時進食），但有時好想食都會照食！依家我好隨心，冇限定一個食嘢方式。如果需要着套衫修身啲，就飲食檢點啲，如果套衫輕鬆啲，我有時會一日食三、四餐，最緊要做運動，食多啲都唔怕！」她笑言完成海報拍攝，終於可以開懷放縱一下。

對於7月紅館演唱會，Sammi十分重視每項細節，她說：「除咗唱歌部份，點樣呈現不一樣嘅演繹方式都好重要，我諗嚟睇Sammi演唱會嘅歌迷，心目中對呢方面都有要求，希望多啲嘢睇、多啲元素。服裝造型，我自己都好鍾意着靚衫，好鍾意Fashion，所以呢方面一定唔缺少。至於歌曲和音樂部份，我同基爵（音樂監製梁基爵）咁多年夾得好好，我哋都想做到多嘢聽和睇，我好鍾意一個演唱會內有不同元素，亦都係我自己做演唱會嘅方向。」

演唱會詳情：

《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023》

日期：2023年7月14 至16, 18至19, 21至23日（共8場）

地點：紅磡香港體育館

時間：晚上8時15分

票價：HK$1080 / HK$680 / HK$380