鄭莎柔H.Ariah棄教鞭做創作女新人 開音樂會介紹新碟料年底推出

早前H.Ariah與Anthony舉行首個小型個人音樂會，向在場聽眾分享全新EP的5首原創歌曲，獲資深音樂創作人徐偉賢(Peco)及填詞人一毫子等行內音樂人到場支持及給予寶貴意見。

樂壇女新人鄭莎柔H.Ariah出道前，在中學教英文，但熱愛音樂的家不時行音樂創作。直至一年前被音樂總監鄭汝森Anthony發掘其作曲天份後決定卸下全職教師工作，專注鑽研音樂創作及成為全職歌手。H.Ariah將於年底推出首張個人專輯《Imagined Reality》，讓樂迷探索一些內心感受。

H.Ariah 創作力豐富，5首不同風格的個人作品都在探討成長與創作的關係，透過作品帶出自身的經歷和蛻變，並與樂迷建立情感的聯繫，是近年相對獨特的廣東歌主題。是次個人音樂會更展示了H.Ariah有個性的個人演出，把所有表演歌曲完整地串連一起，增加在場聽眾的代入感，讓聽眾留下深刻印象。

在問答交流環節中，樂壇唱作人徐偉賢(Peco)特別欣賞H.Ariah的中低音域，鼓勵她在創作歌曲時可以向這個音域發展；而填詞人一毫子及音樂教授洪銘健博士都表示印象最深刻的作品是《創作是個自我探索的旅程》。

洪博士更分享創作本身就如歌詞描述一樣是孤單的，需要很多獨處空間和時間去思考，是一條漫長的路。填詞人一毫子補充：「在香港這個懲罰夢想和創作的地方願意勇敢地走創作路並不容易，所以會支持有心的香港創作人。」