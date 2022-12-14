鄭裕玲破天荒為193拍MV 郭嘉駿希望與Do姐打車輪

ERROR成員郭嘉駿(193)第三首個人作品《越州公路193》今日推出，是次歌曲製作班底非常有驚喜，由謝安琪監製、張繼聰作曲、黃偉文填詞，並成功請得Do姐鄭裕玲客串MV。193表示一直很想做一首歌送給Fans，以答謝一直以來的支持，於是促成《越州公路193》的面世。 Do姐是MV女主角首選 今次歌曲內容是講一個人移民外地，靠聽廣東歌去Support自己尋夢的故事。193說︰「歌詞裡提及聽廣東歌，係比喻啲Fans一直支持我，一直聽廣東歌呢種堅持，先令我可以行到今日，甚至終於可以同Do姐拍嘢，知我咩料啦！」他表示MV出現不同地方，而構思MV時已很想找一個好勁的女主角，因此Do姐是他不二之選。他坦言開始時擔心合約問題，會被Do姐拒絕，及後嘗試搏一鋪，沒想到對方爽快答應。

拉埋姜濤幫Do姐打掃 193更特意找專人為Do姐設計造型，除了有閃閃的鑽飾，亦出動私人古董車，將它改頭換面變成的士。他表示留意到Do姐常常講英國王室，於是為她設計這個充滿英倫味的造型。Do姐搞笑表示有理由相信193是暗戀他，當對方問她可否客串時，坦言「怕咗你喇，所以就客串。」 這次Do姐客串MV，未有收取任何酬勞，只求拍得夠靚，193也認真表示不知能怎樣報答對方，Do姐便表示：「家家有求，第時有嘢要你幫忙，就搵你幫手。」193指就算為Do姐打掃屋企都OK，因為他聽說Do姐屋企很大，很想參觀一下，他更誇下海口：「最多約埋姜濤一齊嚟。姜濤而家整傷隻腳，我可以幫手推輪椅。」Do姐聽到即笑逐顏開，更說：「好喎！無任歡迎，ERROR其他3個可以唔使啦！」