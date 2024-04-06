鄭裕玲罕有澄清掌摑劉嘉玲事件 Do姐：傳言傳得很誇張

由劉嘉玲首主持的內地綜藝節目《嘉人自有約》，最新一集請來鄭裕玲（Do姐）做嘉賓。節目中，Do 姐澄清當年掌摑劉嘉玲的不和傳聞，同時重提91年憑《表姐，你好嘢﹗》擊敗劉嘉玲的《阿飛正傳》的首奪金像獎影后殊榮的事。
Do姐與劉嘉玲曾合作拍攝電視劇《流氓大亨》，二人當年因此劇而傳出不和，亦有傳劉嘉玲因拍攝時遲到，加上對戲沒有把台詞背熟，令向來工作認真的Do 姐動起肝火，大發脾氣而掌摑對方一巴掌。對此，Do姐在節目上罕有澄清，並還原真相：「傳言傳得很誇張，說我發你脾氣，有一些報道說我打你，現在真的謝謝你，我可以澄清一下。我跟嘉玲拍過一部電視劇《流氓大亨》，拍電視劇是非常地痛苦，沒有的睡覺，有一天我們全體的演員都要在這邊，我看全體都到了，還有一個劉嘉玲還沒有到，我的語氣是（溫柔語氣）：『你幾點鐘通告？』可能有人聽說了，就把這個事情放了很大。」
另外，劉嘉玲亦重提1991年入圍金像獎影后，最終輸給Do姐大感失落：「你那一年赢了我，給我帶來多大的失落感。」原來當年Do姐因工作在身，所以沒有出席 ，該年只有劉嘉玲一位入圍者有出席頒獎禮，令她增加了不少信心，Do姐更解釋表示：「我看了你的《阿飛正傳》，我覺得我沒有希望了，一定是劉嘉玲的，反正那一天我都要拍戲了，那就不去了。我是真的真心的百分之百認為一定是劉嘉玲的。」最終劉嘉玲落敗，但她坦言輸得心服口服：「《表姐，你好嘢！》真的好好看，我輸給Do姐完全是我心服口服的。就是我那個時候太年輕了。」