鄭裕玲罕有澄清掌摑劉嘉玲事件 Do姐：傳言傳得很誇張

由劉嘉玲首主持的內地綜藝節目《嘉人自有約》，最新一集請來鄭裕玲（Do姐）做嘉賓。節目中，Do 姐澄清當年掌摑劉嘉玲的不和傳聞，同時重提91年憑《表姐，你好嘢﹗》擊敗劉嘉玲的《阿飛正傳》的首奪金像獎影后殊榮的事。

Do姐與劉嘉玲曾合作拍攝電視劇《流氓大亨》，二人當年因此劇而傳出不和，亦有傳劉嘉玲因拍攝時遲到，加上對戲沒有把台詞背熟，令向來工作認真的Do 姐動起肝火，大發脾氣而掌摑對方一巴掌。對此，Do姐在節目上罕有澄清，並還原真相：「傳言傳得很誇張，說我發你脾氣，有一些報道說我打你，現在真的謝謝你，我可以澄清一下。我跟嘉玲拍過一部電視劇《流氓大亨》，拍電視劇是非常地痛苦，沒有的睡覺，有一天我們全體的演員都要在這邊，我看全體都到了，還有一個劉嘉玲還沒有到，我的語氣是（溫柔語氣）：『你幾點鐘通告？』可能有人聽說了，就把這個事情放了很大。」