鄭裕玲Do姐化身「阿德爾旅遊大使」　偕魏浚笙、馮允謙、洪嘉豪等遊覽夢幻王國

鄭裕玲Do姐的YouTube頻道自推出以來深受網民歡迎,最近她獲主題公園任命,擔任「阿德爾旅遊大使」,所以她一盡己任,大搞The DO Show旅行團,而且更有馮允謙Jay、魏浚笙Jeffrey、洪嘉豪Kaho及由Chorus、Fatman、JPG、M.I.C.組成的FINALLY成為團友,一同遊歷全新旅遊勝地阿德爾王國,拍Vlog紀錄所見所聞。

魏浚笙幻想自己成為王子 盼入住阿德爾小鎮

The DO Show遊記中,Do姐先帶同Jay與Jeffrey同行,置身於阿德爾小鎮,Jeffrey也幻想自己成為王子,忘形得要邀請Do姐共舞,更恨不得要住在裏面。至於Jay不論走到阿德爾港口還是鐘樓,都能第一時間講出電影中相關情節,對所有細節瞭如指掌,一時癮起,更哼起歌曲〈Love is an Open Door〉,對阿德爾這個小鎮的鍾愛程度不亞於Jeffrey。