鄭裕玲Do姐化身「阿德爾旅遊大使」　偕魏浚笙、馮允謙、洪嘉豪等遊覽夢幻王國

The DO Show遊記中，Do姐先帶同Jay與Jeffrey同行，置身於阿德爾小鎮，Jeffrey也幻想自己成為王子，忘形得要邀請Do姐共舞，更恨不得要住在裏面。至於Jay不論走到阿德爾港口還是鐘樓，都能第一時間講出電影中相關情節，對所有細節瞭如指掌，一時癮起，更哼起歌曲〈Love is an Open Door〉，對阿德爾這個小鎮的鍾愛程度不亞於Jeffrey。

鄭裕玲Do姐的YouTube頻道自推出以來深受網民歡迎，最近她獲主題公園任命，擔任「阿德爾旅遊大使」，所以她一盡己任，大搞The DO Show旅行團，而且更有馮允謙Jay、魏浚笙Jeffrey、洪嘉豪Kaho及由Chorus、Fatman、JPG、M.I.C.組成的FINALLY成為團友，一同遊歷全新旅遊勝地阿德爾王國，拍Vlog紀錄所見所聞。

馮允謙偶遇Anna與Elsa 開心自拍留念

Jay與Jeffrey又試玩唔同遊戲，至於Do姐當然不忘自己強項——Shopping！她與Jeffrey在極光糖果屋選購以北極光為靈感的甜品外，又與Jay到了滴答精品店選購手信及寄Postcard給親友，不過這次遊覽阿爾德，最驚喜還要數在友誼噴泉遇見Anna與Elsa，Do姐與Jay更與二人自拍留念呢！

洪嘉豪Chok住玩過山車 FINALLY與居民忘我起舞

而Kaho及FINALLY亦跟隨Do姐遊覽阿德爾其他景點，首先有FINALLY與Do姐一同在阿德爾港畔餐廳品嚐精緻北歐美食，眾人隨後走到國王橋時巧遇阿德爾居民，即學起當地的土風舞，作為跳唱男團的FINALLY，當然也施展渾身解數，展示他們獨特精闢的舞技。

至於稍後會合的Kaho，與FINALLY一同試玩雪嶺滑雪橇，坐在過山車上，五個男生都不忘耍帥Chok住擺Pose，場面搞笑。Kaho然後又與Do姐到森林小天地，欣賞糅合光影投射、特效、感官元素的表演。入夜以後，他們更欣賞了阿德爾美麗的夜景及發光的友誼噴泉，Kaho難得與Do姐「二人世界」，更開心得要瘋狂打卡，捨不得離開。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈