鄭雨盛愁爆現身頒獎台公開道歉 黃晸珉與金高銀揚威青龍獎封王稱后

日前被揭發不忠、未婚當爸的鄭雨盛，以《12.12：首爾之春》有份角逐影帝，原本傳出他將缺席活動，沒想到當日急轉彎，主辦單位29日下午突然宣布鄭雨盛決定出席頒獎禮，當頒獎禮進行到一半，他果真與黃晸珉一起踏上舞台，親自頒發年度票房最高電影獎，鬧出風波的他全程沒有笑容，雖然拍檔黃晸珉試圖緩和氣氛，幽默表示：「到我們兩個同框應該就知曉了，得獎電影是哪部。」鄭雨盛則答：「但可能還是有人不知道，我們來頒獎如何？當兩人擔當主角的《12.12：首爾之春》憑1312萬入場人次獲得年度票房最高電影獎，輪到鄭雨盛發表感言：「謝謝到影院觀看這部電影的每個觀眾」，隨後他一臉沉重再說：「因為我的私事，不希望讓電影留下污點，所以我才來到這裏，讓觀眾與影迷失望了，真心對不起，所有批評責罵我都會接受，對於兒子，我會負起當爸爸的責任。」