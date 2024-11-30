鄭雨盛愁爆現身頒獎台公開道歉 黃晸珉與金高銀揚威青龍獎封王稱后

南韓一年一度電影圈盛事、第45屆青龍電影頒獎禮昨日在首爾舉行，賽前獲得最多12項提名的張宰賢執導作《破墓》，最終包辦最佳導演、最佳攝影、最佳美術，金高銀還憑該片勇奪最佳女主角，《破墓》共擸走四個獎項，跟橫掃最佳電影、最佳男主角、最佳剪接及年度最高票房電影獎的《12.12：首爾之春》平分秋色，為黃晸珉第三度榮封青龍影帝。
日前被揭發不忠、未婚當爸的鄭雨盛，以《12.12：首爾之春》有份角逐影帝，原本傳出他將缺席活動，沒想到當日急轉彎，主辦單位29日下午突然宣布鄭雨盛決定出席頒獎禮，當頒獎禮進行到一半，他果真與黃晸珉一起踏上舞台，親自頒發年度票房最高電影獎，鬧出風波的他全程沒有笑容，雖然拍檔黃晸珉試圖緩和氣氛，幽默表示：「到我們兩個同框應該就知曉了，得獎電影是哪部。」鄭雨盛則答：「但可能還是有人不知道，我們來頒獎如何？當兩人擔當主角的《12.12：首爾之春》憑1312萬入場人次獲得年度票房最高電影獎，輪到鄭雨盛發表感言：「謝謝到影院觀看這部電影的每個觀眾」，隨後他一臉沉重再說：「因為我的私事，不希望讓電影留下污點，所以我才來到這裏，讓觀眾與影迷失望了，真心對不起，所有批評責罵我都會接受，對於兒子，我會負起當爸爸的責任。」
另外，丁海寅憑《躁底師兄2行刑師》拿下最佳男配角，最佳女配角則由《路基完》的李尚熙奪得；而丁海寅與《夢境Wonderland》的湯唯、《絕命狂逃》的具教煥、《左輪殺姬》的林智妍同時獲頒人氣獎，湯唯更拖老公恩愛到場。