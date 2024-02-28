熱門搜尋:
財政預算案2024 撤辣 煙草稅 李龍基 大光麵 潮濕 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-28 12:36:00

配音員陳欣離TVB 曾為《大長今》、《醫神》配音 「本輯節目獎金獎品非常豐富」成獎門人經典

分享：
配音員陳欣離TVB 曾為《大長今》、《醫神》配音 「本輯節目獎金獎品非常豐富」成獎門人經典

配音員陳欣離TVB 曾為《大長今》、《醫神》配音 「本輯節目獎金獎品非常豐富」成獎門人經典

TVB配音員離職潮不斷，繼日前梁志達、許盈、廖欣怡、蕭徽勇離職，昨日（2月27日）又傳出資深配音員陳欣離任，FB專頁「日韓動漫綜藝配音影視資訊站」及「哥頓聲館庫」均公布陳欣離開TVB消息，並指TVB配音組尚餘42人，據悉將陸續有其他配音員離職。

陳欣曾在《好聲好戲》出鏡，代表作包括大長今閔政浩等 配音員陳欣在微博有434名粉絲（微博截圖） 配音員陳欣在微博有434名粉絲（微博截圖）

陳欣1984年以自由身配音員身份接洽工作，其後先後加入亞視和無綫配音組，至今已於唔少劇集、綜藝節目和電影獻聲，代表作包括《獎門人》系列旁白、《櫻桃小丸子》旁白、《Running Man》劉在錫配音、聲演《東京愛的故事》江口洋介、《大長今》池珍熙等等；也曾於電影中為李連杰、郭富城、單立文及鄭伊健等人配音，更曾於90年代替移民的鄧榮銾擔任成龍第二代指定配音員。

曾任郭富城、鄭伊健、成龍配音員

陳欣曾於2021年罕有地走到幕前，擔任綜藝節目《好聲好戲》評判，並於節目即場開口講：「《好聲好戲》星期一至五晚十點半翡翠台。」及《獎門人》嘅旁白：「本輯節目獎金獎品非常豐富，其中包括……完咗節目再話你知。」，令全場嘩然拍手。陳欣除咗被讚配音強勁，帶有親切感，更被賴慰玲大讚真人後生靚仔。

宋懿芳去年於Whatsapp被追數，內容被指與配音組陳欣有關係 宋懿芳去年於Whatsapp被追數，內容被指與配音組陳欣有關係 宋懿芳去年於Whatsapp被追數，內容被指與配音組陳欣有關係

去年捲入欠債風波

然而，陳欣曾於去年捲入欠債風波。TVB藝人宋懿芳於IG上載多張對話截圖，表示收到有人WhatsApp追數，又指自己不知何故做了「TVB配音組陳欣」擔保人，惟宋懿芳指自己唔認識陳欣，亦無簽過任何擔保，疑被陳欣盜用資料，於借錢時寫做聯絡人及擔保人。2021年，資深配音員龍天生亦指收到恐嚇電話及恐嚇信，表示自己早前於《好聲好戲》與一位知名配音員同場，對方向貴利借錢後，借錢人搵唔到佢於是自己無辜被恐嚇。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受