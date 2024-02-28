配音員陳欣離TVB 曾為《大長今》、《醫神》配音 「本輯節目獎金獎品非常豐富」成獎門人經典

TVB配音員離職潮不斷，繼日前梁志達、許盈、廖欣怡、蕭徽勇離職，昨日（2月27日）又傳出資深配音員陳欣離任，FB專頁「日韓動漫綜藝配音影視資訊站」及「哥頓聲館庫」均公布陳欣離開TVB消息，並指TVB配音組尚餘42人，據悉將陸續有其他配音員離職。

陳欣1984年以自由身配音員身份接洽工作，其後先後加入亞視和無綫配音組，至今已於唔少劇集、綜藝節目和電影獻聲，代表作包括《獎門人》系列旁白、《櫻桃小丸子》旁白、《Running Man》劉在錫配音、聲演《東京愛的故事》江口洋介、《大長今》池珍熙等等；也曾於電影中為李連杰、郭富城、單立文及鄭伊健等人配音，更曾於90年代替移民的鄧榮銾擔任成龍第二代指定配音員。

曾任郭富城、鄭伊健、成龍配音員

陳欣曾於2021年罕有地走到幕前，擔任綜藝節目《好聲好戲》評判，並於節目即場開口講：「《好聲好戲》星期一至五晚十點半翡翠台。」及《獎門人》嘅旁白：「本輯節目獎金獎品非常豐富，其中包括……完咗節目再話你知。」，令全場嘩然拍手。陳欣除咗被讚配音強勁，帶有親切感，更被賴慰玲大讚真人後生靚仔。