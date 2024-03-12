酒井法子憶窮遊香港最難忘 談做奶奶嗌怕怕

現年53歲的「怪物級美魔女」酒井法子，近日再度訪港宣傳其7月在旺角麥花臣場館舉行的演唱會《My Dear香港演唱會2024》，還宣布加場好消息，可見香港粉絲對酒井認真不離不棄。

酒井法子來港期間接受訪問，談到如何操練來應付夏天的演唱會，她表示：「2月舉行完情人節粉絲活動，跟住迎接香港演唱會，開始要鍛鍊體能，都跟以往一樣，我很喜歡做運動，亦會練歌，向來也會全力以赴去作好準備，請大家期待今次的香港演唱會。」酒井透露除了做Gym舉啞鈴外，更會靠高溫瑜伽Keep弗。完成兩場香港個唱外，年底還照舊舉行晚餐騷，歡迎港迷去日本旅行時順道睇騷。距離港騷尚有四個月，酒井坦言未定流程及歌單，更笑言說不定會衝落台跟歌迷打成一片。