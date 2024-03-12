酒井法子演唱會專訪｜憶窮遊香港最難忘 談做奶奶嗌怕怕

現年53歲的「怪物級美魔女」酒井法子，近日再度訪港宣傳其7月在旺角麥花臣場館舉行的演唱會《My Dear香港演唱會2024》，還宣布加場好消息，可見香港粉絲對酒井認真不離不棄。
酒井法子來港期間接受訪問，談到如何操練來應付夏天的演唱會，她表示：「2月舉行完情人節粉絲活動，跟住迎接香港演唱會，開始要鍛鍊體能，都跟以往一樣，我很喜歡做運動，亦會練歌，向來也會全力以赴去作好準備，請大家期待今次的香港演唱會。」酒井透露除了做Gym舉啞鈴外，更會靠高溫瑜伽Keep fit。完成兩場香港個唱外，年底還照舊舉行晚餐騷，歡迎港迷去日本旅行時順道睇騷。距離港騷尚有四個月，酒井坦言未定流程及歌單，更笑言說不定會衝落台跟歌迷打成一片。
廣東話超級難學
酒井法子當年憑住《同一屋簷下》及《等你說愛我》系列風靡亞洲觀眾，不少粉絲亦希望她再拍日劇，對於近年Netflix及Disney+等串流平台興起，問到會否考慮接拍串流劇集或電影，酒井回答：「若有機會獲邀演出，當然希望再以演員身份參與拍攝。」酒井法子來港開記者會大曬廣東話，原來每次學發音也令她非常頭痛，並嘆道：「廣東話真的很難，全部都難！超級難學，始終英文、普通話日常都會機會聽到，相對地廣東話比較少機會接觸，在沒有基礎下更添難度呢！」
酒井法子積極發展還享受人生，一有時間她就會到海外旅行，昔日來港旅行亦令她一生難忘，酒井表示：「當年與朋友來香港旅行，日本人來香港總是瘋狂購物，可是香港物價太貴，我只到山頂買了一支自拍棍，亦有到處享受美食，還去了按摩，非常開心又難忘。」酒井法子的獨生子眨眼已經25歲，當提起是否已有心理準備娶新抱，她立即耍手擰頭說：「好恐怖。」酒井稱兒子暫時沒有帶女朋友見家長，相信囝囝目前未有拍拖，並感謝大家的關心。