酒井法子演唱會｜拍片預告下月重臨香江 推出港版周邊產品搞抽獎

酒井法子早前親赴香港宣傳7月舉行的《2024 My Dear香港演唱會》，由於反應熱烈，主辦單位公布加場消息，屆時酒井會於7月13 及14日，一連兩晚假麥花臣場館開騷，酒井法子在百忙中拍攝了全新視頻送給香港歌迷，讓大家知悉她香港個唱的進度。

酒井在影片中先用廣東話跟大家打招呼：「大家好，我係酒井法子。」之後透露：「馬上就要到7月了，7月13日和14日將舉辦我的《2024 My Dear香港演唱會》，我正在和工作人員們一起為演唱會做準備，希望能給大家帶來一場愉快的、精力充沛的，能給大家留下難忘回憶的精彩演唱會。另外，我在香港拍攝的演唱會周邊商品也開始發售了，還請大家多多關照，下次見，bye bye !」今次酒井法子香港個唱會推出限量香港版周邊商品，包括明信片套裝、利是封、演唱會場刊、座枱月曆、迷你人型膠座和紀念Tee，現於預售期間購買可享折扣優惠，而單一收據消費滿HK$1000可獲得一次抽獎機會，滿HK$2000即獲兩次，如此類推，特等獎為香港個唱當晚於完場是能跟酒井法子合照留念，名額共10位；一等獎為簽名月曆，名額共20位；優等獎為簽名明信片，名額共30名。預售活動於6月9日結束，6月10日進行抽獎，得獎名單會於6月11日起在訂購網站及主辦單位「子航文化」Facebook專頁公布，也會刊登在6月14日出版的報章，主辦單位將以電郵個別通知各幸運兒。