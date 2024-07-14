酒井法子重返香港舞台回憶殺 尾場邀黎瑞恩合唱廣東歌

酒井法子再度訪港開騷，於旺角麥花臣場館舉行一連兩場《My Dear香港演唱會2024》已圓滿結束，尾場更有黎瑞恩(小恩子)擔任嘉賓。 演唱會於晚上8時棒片半開場，酒井穿牛仔褲襯粉紅色長衣登場，除了樂隊成員外，還帶領女Dances跳唱《友情Kiss》揭開序幕。酒井每次開騷均會曬廣東話，今次亦不例外，她講：「大家好！我係酒井法子。」酒井之後唱出《早安的空氣》的中文版及日文版，並換上黑色性感上衣，露出香肩及纖腰唱出一連串舊歌。

酒井法子與黎瑞恩合唱 其後，酒井換上高貴歌衫曬美腿，90年代歌手黎瑞恩更驚喜為尾場擔任嘉賓，合唱改編自酒井的兩首歌曲，包括《你知我想說甚麼》及《自動消失Lonely Days 》 。黎瑞恩除了挑戰日文原曲歌詞外，酒井亦唱出對方的廣東版，小恩子透露《你知我想說甚麼》是1993年灌錄，她當年聽完酒井的《找到微笑》後自己即要求公司將歌曲改編成廣東歌，兩人因此結緣，酒井表示收到小恩子送來的超大生果籃，更形容小恩子是「香港Super Star」，又三度肉緊擁抱，酒井也準備了禮物答謝對方，更一同演繹快歌《自動消失Lonely Days 》 ，全場觀眾站立擺動兼打拍子，把氣氛推至頂點。