釀魂｜《爆谷一周》訪問焦點放Anson Lo 谷德昭被指當其他演員布景板

不過節目出街後，唔少網民認為呢一集嘅訪問明顯將焦點放喺「教主」Anson Lo身上，導演及其他演員慘被冷落，淪為布景板，仲話谷德昭淨係圍繞Anson Lo問問題，留言話：「係咪淨係訪問AL?」、「成集變咗AL專訪」、「可唔可以訪問吓其他嘉賓」、「其他人嚟係做咩」、「其他人會唔會覺得好尷尬」、「朱生講左5句, 導演搭左兩句咀, 其他完全透明...」、「其他嘉賓呆坐」、「谷導咩事淨係問AL?」、「其他嘉賓瞓著未」、「宣傳套戲,但導演冇出過幾句聲」、「完全宣傳唔到套戲」及「anson lo訪問已經完畢 多謝大家收睇」等等。

發文道歉稱「篇幅有限」

而谷德昭噚日（3日）就喺個人社交網站上載與眾人合照並寫上：「今集剪出嚟，明顯待慢了幾位嘉賓，尤其冷落了陳紫萱及林耀聲，非常抱歉。其實兩位在當天都分享了一些有趣事兒，例如紫萱為了拍攝靈異電影要自保而找玄學師父「封身」的經過，大家傾得好高興。又係嗰句，篇幅有限，希望日後有機會向兩位補番數。」

同時佢亦大讚Anson Lo除咗傾得之外，仲老實、反應快又好笑：「之前見親Anson Lo ，都有一堆人圍住佢，一係兄弟、一係工作人員、一係粉絲，加上來去匆匆，所以大家嘢都冇機會講多句。都有擔心唔知AL會唔會唔多嘢講，或者比較慢熱，呢頭正話叫做熟啲，嗰頭節目已經錄完。原來一切假設都係多餘，AL嚟得《爆谷》就預咗交出最好嘅狀態，唔單止傾得，仲肯講，老實，唔兜圈，真心，反應快，確實仲幾好笑添，一切超過我預期，多謝你同花姐的信任，係一個令人愉快嘅訪談。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈