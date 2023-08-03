釀魂｜盧瀚霆拍動作戲獲姜大衛教路 為求入戲與陳紫萱零交流

由盧瀚霆(Anson Lo)、姜大衛、陳紫萱、朱栢康等主演的懸疑電影《釀魂》，將於8月24日上映。Anson Lo在電影中有不少動作場口，他說︰「這部電影雖然是驚慄片，不過片中卻有很多動作場面，而且場景近乎全部在戶外，充滿泥濘和灰塵，而很多場面都在惡劣場景下拍攝，在頗危險的情況之下進行。」

Anson Lo為求效果毫不錫身，更非常幸福獲姜大衛(John哥)提點，「其中一場給John哥打倒，被他拖行回家。那場戲的戲服裡面，只是放了一塊紙皮，幸好John哥相當照顧我，擔心我被地面的石頭和樹枝弄傷，加上工作人員都做足安全措施，因此拍攝效果很滿意。」