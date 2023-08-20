釀魂｜盧瀚霆Anson Lo唔敢諗票房 感謝神徒狂包場支持

由MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、姜大衛、陳紫萱、朱栢康等主演的《釀魂》今日在沙田舉行電影首映。大批神徒穿上粉紅色衣服到場支持，當Anson Lo出場時，在場神徒的尖叫聲震耳欲聾。他表示今次的角色有不開心的過去，因此性格比較內向及沉鬱，不愛跟人分享內心感受。

大批神徒到沙田支持Anson Lo，並包下不少場次以支持偶像。

特別多謝 朱栢康 Anson Lo稱上次的角色比較浮誇及破格，今次則比較沉實，並謂很開心可以姜大衛、朱栢康合作，尤其是朱栢康教了他很多東西，特別想多謝他。他又多謝神徒一早到來支持，呼籲大家不要以為是鬼片，並指導演稱是奇幻驚慄片，在他而言則是劇情片，著大家要放膽入場。 當Anson Lo接受傳媒訪問時，在場的粉絲不停尖叫，他做出靜音手勢著神徒暫停尖叫。問到他如何評價電影的表現，他表示要交由花姐評價︰「因為呢5年，花姐都俾咗好大壓力我，要交俾佢去講。」問到日後會否跟花姐合作拍戲，他表示很想跟對方合作，但要看看對方有沒有檔期。

Anson Lo表示朱栢康教了他很多東西。

只求大家見到有突破 問到對票房有沒有信心，Anson Lo說︰「其實好虛無飄渺，冇得控制，答唔到，但有啲人話呢套唔係合家歡，唔可以帶小朋友睇好多次，同埋部份觀眾好怕呢類題材，所以更多唔會諗票房。反而大家見到我表現比上一次做好咗，我就覺得100分啦！起碼大家見到我突破，做戲自然咗，咁就賺咗啦！」 他又表示朱栢康教了很多東西，如呼吸、行路節奏，情緒表達等等，對方無條件教他，以視他為「大佬」。他又稱朱栢康私下很關心他，尤其是拍攝時很擔心他的情緒，他稱因為拍攝時自己盡量代入角色，因角色比較抑鬱，那段日子回到家也甚少跟家人交談，坦言家人也被嚇怕。