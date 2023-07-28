釀魂｜釀魂｜Anson Lo盧瀚霆「零偶包」面容扭曲仰天慘叫 定檔暑假壓軸8.24公映(多圖、有片)

怪異經歷揭 心魔

《釀魂》是新鋭導演岑嘉彥首部執導電影，由《假冒女團》的黃永峯監製，再次找來Anson Lo和陳紫萱主演。故事講述珈豪(吳肇軒飾)帶著3位摯友子傑(盧瀚霆飾)、浩天(朱栢康飾)和神婆(郭翠怡飾)，前往四野無人的島嶼，闖進隱世村落「赤坎村」村上渺無人煙，只得頹垣敗瓦，唯剩釀酒場裡的一對父女華哥(姜大衛飾)與小晴(陳紫萱飾)。兩人表明此村不歡迎外人，入夜前必須離開。惟四人沒有聽進耳內，結果接二連三遇到超出認知的怪異經歷， 直指眾人埋藏至深的心魔。到底是誰把他們牽引過來？袁澧林和林耀聲神秘現身，珈豪非常自責連累好友，姜大衛猶如失常老人，面目猙獰，疾呼：「我唔驚你呀！」，Anson Lo怒問：「你仲想點？」各人陷於困獸鬥，他們是否能逃出這個叫天不應的孤島？留待電影上映，自有分曉。