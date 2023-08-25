釀魂｜76歲姜大衛動作戲親身上陣 Anson Lo：我通常躲在他後面(有訪問片+多相)

Anson Lo、黃紫萱和姜大衛合演《釀魂》。

現年76歲的姜大衛(John哥)童星出身，演戲經驗豐富，不過他卻表示參演新戲《釀魂》有壓力，皆因向來多演大俠或有錢人的他，在戲中演為愛女殺人無數的慈父，角色複雜情緒起伏大。早前，John哥與盧瀚霆(Anson Lo)和陳紫萱接受本報訪問，分享合作點滴，他對兩位新生代演員讚不絕口，更指跳舞出身的「教主」Anson Lo具備做演員的本錢。

角色複雜 姜大衛感壓力 John哥的大俠形象深入民心，在《釀魂》中演陳紫萱的父親，為愛女而毒殺全村人，多年來獨守村莊，妝容污糟，頭髮凌亂，「在我記憶中從沒演過這種角色，既是好爸爸，但殺了很多人，其實他也不算壞人，因他是為女兒而殺人，還留在村裡守住亡魂，要保護探村的外人，不讓他們被亡魂騷擾。」由於遇上Anson Lo與友人等闖進村莊，令惡魔亡魂有機可乘，大開殺戒，John哥要應付連場激烈打鬥，年逾七十的他堅持親身上陣，他謙說，「大家好保護我，建議我用替身，但不算打得很厲害，我都親自上陣，因為自知能否應付，不會勉強，記得有場跟林耀聲打鬥的戲，不小心跌在地上，但我們都繼續拍下去，幸好大家都冇受傷。」Anson Lo有點不好意思的表示，「我演張子傑唔係好打得的人，比較文質彬彬，打鬥場面通常是John哥保護我，當他打得很勁時，我就躲在他後面，即使會衝動地出擊，但很快又會被打走。」

喜見新一輩上位 John哥跟Anson Lo和紫萱初次合作，他笑言，「當然知邊個係Anson Lo，靚仔高大又好戲！」他認真表示，喜見近年影壇有新人上位，「佢哋(MIRROR)算係另類、上到位，對電影界是好事，我們需要年輕演員。」問到對兩位新人的印象，他大讚兩人都很用功，尤其Anson Lo要兼顧其他工作，即使開工很疲倦，但正式拍攝就很精神，「呢個都係演員共通，演員很多時好攰，但一埋位就會睜大雙眼，佢唱歌跳舞出身，估不到他們咁年輕已能掌握。」獲前輩大讚的Anson Lo略顯尷尬，多謝John哥在圍讀劇本時，提出寶貴意見，串連所有角色，令各人都有所發揮，「在片場完全感受到他的資歷，非常熟悉，無論是動作戲或情感戲，很快就能教我們要怎樣演，尤其在鏡頭面前，多謝John哥教導，令整件事更暢順。」

Anson Lo 想與陳紫萱演兄妹 在戲裡演John哥女兒的陳紫萱坦言，初與前輩合作，心存敬畏，但合作後發現John哥很親切，「記得有幕父女重遇，很感受到John哥的感染力與親和力，讓我很易投人他演父親的角色。」這次是陳紫萱繼《假冒女團》後，再與Anson Lo合作，兩人均表示默契十足，其中早難忘是Anson Lo被綁在酒莊木椅上的戲，Anson Lo表示，「上次合作後，我發現跟她很相似，每當拍情感戲都要獨自培養情緒，所以大家也沒打擾對方，只拍了兩take就OK，合作順利。」問到若有機會合作，想演甚麼配搭？他笑言，「我演他的兄長吧！(拒絕演情侶？) 人與人之間有很多種關係，我只係想要妹妹吧！」 文：Grace 攝：Kristy+大會提供 盧瀚霆 服裝：Maison Margiela, Lane Crawford, Christian Louboutin 造型：PIPA Creative 姜大衛、陳紫萱 化妝 : KINGS MAKEUP / Sandy Wong@kingsmakeup 髮型：Match Tong 服裝 : SNIDLE(陳紫萱)