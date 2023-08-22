釀魂｜Anson Lo盧瀚霆抽搐扮鬼上身搞到虛脫 自爆拍《社內相親》忟憎到想喊(有訪問片)

Anson Lo首次拍攝靈異驚悚電影《釀魂》。(大會提供)

「每個人每日都有唔開心經歷…」盧瀚霆(Anson Lo)作為藝人，出道5年，向來自我要求很高，每天面對排山倒海的工作，他坦言每日都總有事情，自覺表現未合乎理想，不過，Anson Lo自言進步了，所說的是如何釋懷，「現在只會在當晚唔開心，第二日就精力充沛地跟自己說：『今日是個好日子』，重新出發。」這亦是演繹電影《釀魂》角色張子傑給他的啟示。

令花姐擔心有抑鬱 Anson Lo繼《假冒女團》後，第二套主演電影《釀魂》將於本周四(24日)公映，他演的張子傑因間接令女友逝世，在愧疚感的陰影下，抑鬱酗酒。回想在個多月的拍攝日子，Anson Lo為令戲拍得較順暢，索性讓自己隨著角色沉鬱起來，「其實拍這戲時，花姐和公司都擔心這戲會令我唔開心，因為在年半前拍攝時，撞正推出《Mr. Stranger》，又有很多project同時進行，他們擔心我會像張子傑般患上抑鬱症，幸好拍完我也沒甚麼。」拍攝期間投入角色亦無可厚非，最重要是懂得抽離，「我記得拍完有幾日假期休息，我盡量過正常生活，與家人吃飯，很快就忘記這套戲，而且接著還有其他拍攝新作。」

《釀魂》的挑戰 Anson Lo首次拍攝靈異驚悚電影，他坦言有不少新挑戰，其中最深刻是一場鬼上身戲，「我很掙扎，不想被鬼上身，不斷上身又出返嚟，擔心會好混亂，所以跟導演排練多次，搞清楚幾時上身，幾時隻鬼出返嚟，拍到好攰，那場戲是當日最尾一場戲，拍到朝早7點，覺到整個人快要虛脫，像是全身肌肉抽搐，因為體力消耗很大！」角色活在「害死女友」的陰霾下，在虛實之間，不時接到離世女友的來電，「我一聽到phone call，情緒就要即到，在緊湊的拍攝進度下，要迫自己學習很快醞釀情緒，現在轉換情緒較快。」至於會否再拍鬼片？他就表示喜歡看懸疑驚悚劇情電影，有興趣化身「偵探撈」接拍查案電影。

學習釋懷 跳出失落 《釀魂》主題圍繞面對心魔，Anson Lo坦言，角色為他帶來反思，若張子傑繼續抓住對女友逝世的愧疚，返工沒動力，陷入抑鬱症和酗酒，對自己的人生沒好處，「每個人每日都有唔開心經歷，每一日都有些事情自覺做得唔好，現在收工回家，會跟自己講都已過去，明天再算。」問到有甚麼會觸動他的情緒？他笑言，「工作表現差，答案係咪好行？」他自爆最近一次受影響是拍《社內相親》，「我好忟憎自己講台詞，不如腦海所想像，當然沒有即時爆喊，因為要繼續工作，但收工回家想喊。」不過，教主強調已漸學懂釋懷，不讓自責的情緒纏擾，「以前拍《男排女將》唔知自己做甚麼，自覺演得好差，講對白又唔自然，好似機械人，整段拍攝日子都唔開心、感難受……」他略顯尷尬表示，「可能現在進步了，唔開心的日子無咁長，即使我演得差，只會在當晚唔開心，瞓醒無事，第二日就精力充沛，重新出發。」