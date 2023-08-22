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娛樂
2023-08-22 12:27:20

釀魂｜Anson Lo盧瀚霆抽搐扮鬼上身搞到虛脫 自爆拍《社內相親》忟憎到想喊(有訪問片)

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Anson Lo首次拍攝靈異驚悚電影《釀魂》。

Anson Lo首次拍攝靈異驚悚電影《釀魂》。(大會提供)

「每個人每日都有唔開心經歷…」盧瀚霆(Anson Lo)作為藝人，出道5年，向來自我要求很高，每天面對排山倒海的工作，他坦言每日都總有事情，自覺表現未合乎理想，不過，Anson Lo自言進步了，所說的是如何釋懷，「現在只會在當晚唔開心，第二日就精力充沛地跟自己說：今日是個好日子，重新出發。」這亦是演繹電影《釀魂》角色張子傑給他的啟示。

Anson Lo表示拍攝《釀魂》有不少新挑戰。 Anson Lo首次拍靈異驚悚電影《釀魂》，他坦言有不少新挑戰。 Anson Lo與陳紫萱繼電影《假冒女團》後。在《釀魂》中再次合作。 Anson Lo表示《釀魂》的角色張子傑，令他反思如何面對遺憾並學習釋懷。

令花姐擔心有抑鬱

Anson Lo繼《假冒女團》後，第二套主演電影《釀魂》將於本周四(24)公映，他演的張子傑因間接令女友逝世，在愧疚感的陰影下，抑鬱酗酒。回想在個多月的拍攝日子，Anson Lo為令戲拍得較順暢，索性讓自己隨著角色沉鬱起來，「其實拍這戲時，花姐和公司都擔心這戲會令我唔開心，因為在年半前拍攝時，撞正推出《Mr. Stranger》，又有很多project同時進行，他們擔心我會像張子傑般患上抑鬱症，幸好拍完我也沒甚麼。」拍攝期間投入角色亦無可厚非，最重要是懂得抽離，「我記得拍完有幾日假期休息，我盡量過正常生活，與家人吃飯，很快就忘記這套戲，而且接著還有其他拍攝新作。」

Anson Lo在電影《釀魂》中，與多位前輩合作，獲益良多。 Anson Lo在電影《釀魂》中演的角色，讓他反思人生。 Anson Lo表示《釀魂》的角色張子傑，令他反思如何面對遺憾並學習釋懷。 Anson Lo與陳紫萱繼電影《假冒女團》後。在《釀魂》中再次合作。

《釀魂》的挑戰

Anson Lo首次拍攝靈異驚悚電影，他坦言有不少新挑戰，其中最深刻是一場鬼上身戲，「我很掙扎，不想被鬼上身，不斷上身又出返嚟，擔心會好混亂，所以跟導演排練多次，搞清楚幾時上身，幾時隻鬼出返嚟，拍到好攰，那場戲是當日最尾一場戲，拍到朝早7點，覺到整個人快要虛脫，像是全身肌肉抽搐，因為體力消耗很大！」角色活在「害死女友」的陰霾下，在虛實之間，不時接到離世女友的來電，「我一聽到phone call，情緒就要即到，在緊湊的拍攝進度下，要迫自己學習很快醞釀情緒，現在轉換情緒較快。」至於會否再拍鬼片？他就表示喜歡看懸疑驚悚劇情電影，有興趣化身「偵探撈」接拍查案電影。

Anson Lo在電影《釀魂》中演的角色，讓他反思人生。 Anson Lo自言漸學懂將失落留在昨天，每天都跟自己說：今日是個好日子。 Anson Lo自豪地表示，現在即使自覺表現差，都會瞓鶝無事，重新出發。 Anson Lo尷尬表示，自覺各方面都進步了，不再困於自己的錯失裡。 Anson Lo透露拍《男排女將》時，每天都自覺表現差勁，整段日子都不開心。 Anson Lo自爆拍《社內相親》時，曾因不滿自己表現，忟憎到想喊。 Anson Lo表示完成首次個唱後，放下心頭大石。

學習釋懷 跳出失落

《釀魂》主題圍繞面對心魔，Anson Lo坦言，角色為他帶來反思，若張子傑繼續抓住對女友逝世的愧疚，返工沒動力，陷入抑鬱症和酗酒，對自己的人生沒好處，「每個人每日都有唔開心經歷，每一日都有些事情自覺做得唔好，現在收工回家，會跟自己講都已過去，明天再算。」問到有甚麼會觸動他的情緒？他笑言，「工作表現差，答案係咪好行？」他自爆最近一次受影響是拍《社內相親》，「我好忟憎自己講台詞，不如腦海所想像，當然沒有即時爆喊，因為要繼續工作，但收工回家想喊。」不過，教主強調已漸學懂釋懷，不讓自責的情緒纏擾，「以前拍《男排女將》唔知自己做甚麼，自覺演得好差，講對白又唔自然，好似機械人，整段拍攝日子都唔開心、感難受……」他略顯尷尬表示，「可能現在進步了，唔開心的日子無咁長，即使我演得差，只會在當晚唔開心，瞓醒無事，第二日就精力充沛，重新出發。」

Anson Lo表示，完成演唱會讓他放下心頭大石。 Anson Lo開心透露將接拍具挑戰性的大製作電影。 Anson Lo分享演戲的樂趣。 Anson Lo分享演戲的樂趣。 Anson Lo享受透過演戲，以不同視角活出另一種人生。 Anson Lo享受透過演戲，以不同視角活出另一種人生。 WhatsApp Image 2023-07-26 at 9.29.48 PM (2).jpeg Anson Lo笑言要公開爭取出埠舉行演唱會，與外地的神徒接觸。 Anson Lo坦言完成首次個人演唱會，猶如放下心頭大石。 Anson Lo花了不少時間為演唱會準備，交出亮眼表現。 Anson Lo首次開個人演唱會，表現大獲好評，令他增加不少信心。 Anson Lo為了首次個人演唱會，花了不少時間練習。

完成個人演唱會 放下心頭大石

教主向來自我要求嚴格，問到可會迫自己太緊？他坦言，身邊很多人都指他沒自己想像般差勁，但性格使然，尤其藝人更應對自己有要求，「如果日日都覺得自己做得好好，就沒有進步空間。」隨著累積經驗，Anson Lo也學習看自己合乎中道，完成首個個人演唱會也是寶貴一課，「準備演唱會時很大壓力，好擔心上台仍未ready，幸好演出前一切已妥當和熟練，但這熟練要私下放棄很多休息時間，令一切準備就緒，所以完結演唱會很開心。完show後返回回劇組拍攝，一切也更順利，就像拎走一塊大石，全力投入角色。」

預告接拍大製作

至於明年會否出埠開演唱會？他笑言聽聞公司有計劃，但不知實際情況，故要公開爭取。不過，他興奮劇透，將開拍新電影，是很有挑戰性的大project，「演戲的樂趣是有段日子不用做自己，就可活到別人的人生，因為Anson Lopoint of view已很熟悉，很想看別人的POV和說話的語氣，好新奇。」

文：Grace 攝：Kristy、大會提供

服裝：Maison Margiela, Lane Crawford, Christian Louboutin

造型：PIPA Creative

場地：STUDIOMETA

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