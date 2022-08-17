重新出發｜沙律泰國大解放 玩人造衝浪與死神擦身而過

香港開電視旅遊節目《重新出發》雲集一眾索女張沛樂（沙律）、陳約臨、劉芷希、陳芷尤及Hirari等擔任主持。節目播映至今，主持們已遊走韓國、新加坡及馬來西亞等熱門旅遊地，本周四(18日)即將推出一連七集的「泰國篇」，由沙律帶觀眾遊泰國曼谷及芭提雅！「泰國篇」尚未出街，焦點已落在沙律的泳裝環節上。據沙律透露，今次旅程主要是吃、喝、玩、樂，而她對首次玩衝浪感難忘。不過叫她印象最深，莫過於在旅途中差點被超巨型芭蕉葉扑中，跟「死神」擦身而過。

險被巨型芭蕉扑中

整個旅程，最叫沙律難忘的是首次玩人造衝浪活動，她興奮表示：「第一次玩，有教練在旁用心教導，我最尾成功上到水，不過呢個活動，用晒全身肌肉，所以玩完之後全身肌肉都好痛，痛到轉身都轉唔到，條頸扯住。」

拍攝玩人造衝浪當天，沙律形容自己跟「死神」擦身而過，她記得當時坐在芭蕉樹下稍作休息，突然一塊巨型芭蕉葉從天而降，她指：「我當時都未識驚，仲去拎起塊葉，原來非常重，如果當時跌落嚟扑中我，我一定有事，所以好似同死神擦身而過咁。」