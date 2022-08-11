重新出發｜許紹雄30年前已成新加坡永久居民 女兒餐廳打躉過簡單生活

香港開電視《重新出發》搵嚟張沛樂（沙律）、陳芷尤（Apple）及許綽婷（AV）等多位型男索女擔任主持，帶大家暢遊東南亞。最新嘅新加坡篇就由陳芷尤接棒做主持，除咗睇下當地疫後變遷及走訪旅遊勝地之外，佢亦去咗同移居新加坡嘅許紹雄（Benz雄）及溫家偉相聚。

陳芷尤去到許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）打理嘅港式茶餐廳，因為呢度係屋企以外，Benz雄最經常打躉嘅地方，生活過得非常簡單。被問到移民到新加坡幾耐時，Benz雄就話：「其實我三十幾年前已經係永久居民，其實新加坡好難做永久居民，唔好講入籍先啦，做永久居民都好難，嗰陣時佢就要專業人才，原來我都係專業人才。」

許紹雄被陳芷尤形容為舖頭「生招牌」時，佢就搞笑話：「初初我以為係，其實原來唔係，因為啲人返嚟，以為又搵我，唔係搵我，佢係嚟食通心粉、餐蛋麵。」之後，陳芷尤跟Charmaine學冲奶茶，Benz雄品嚐後乘機招攬Apple話：「你而家係咪都唔係好忙？如果OK不如嚟呢度做奶茶調飲師沖奶茶啦，橫掂咁難請人，有個靚女喺度沖奶茶，一定更加好生意！」

另外，陳芷尤仲去咗搵溫家偉相聚，期間二人投入地玩發洩壓力嘅遊戲，睇落相當盡興。

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