重新出發｜陳約臨移居日本失守染疫 唔慣飲食勁掛住港式米線

香港開電視熱播中的《重新出發》由多位索女輪流主持，下星期一起將會一連十集「日本篇」，由去年底成為「日本人妻」的陳約臨（Kelly）及「居日港女」Hirari親自帶觀眾「返鄉下」，到訪東京和大阪。自七月出發日本拍攝節目後，Kelly隨即移居日本，在當地生活兩個月，她笑言最掛念香港米線，更透露現時屋企增添了「新成員」。

Kelly率軍到日本拍攝，她表示當地受疫情影響，以往熙來攘往的景點，外國遊客銳減，如今只見當地人。而最叫Kelly難忘的拍攝過程，莫過於在日本「中招」感染新冠肺炎，她說：「喺香港三年都冇中，竟然一去到日本就中，但好彩好快好翻！之後喺京都感覺都幾難忘，因為清水寺剛重修好，冇乜人，自己又啱啱病完，有種心境特別平靜嘅感覺。」Kelly續說，今次走訪日本，心情跟過往不同：「以前去日本，玩完、買完嘢就走，今次可以話係深度遊，因為另一半喺日本，我將會喺日本生活，所以呢個旅程特別留意日本文化，例如食飯禮儀、入屋啲鞋點放等等。」

陳約臨指在日本感染新冠肺炎實在是始料未及。

屋企已添新成員

作為新任日本人妻，Kelly已居日兩個月，她坦言尚未習慣當地飲食及要遠離家人：「最唔慣係食嘢方面，好掛住香港嘅米線同埋飯，亦掛住香港嘅朋友同屋企人。」尚在學習日語的Kelly指在溝通上未遇上大困難：「溝通上，簡單日語都應付到，而家日本人嘅英文叻咗好多，無論坐車、買咖啡遇到嘅日本人都識英文。」

此外，問到Kelly可有生育計劃？她笑言屋企已多了新成員：「啱啱有個『新成員』，養咗隻三個月大嘅貓。」Kelly又表示將於下月返港擔任主持工作。