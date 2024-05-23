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娛樂
2024-05-23 18:02:56

重案夢幻重組再重組｜原班人馬回歸演出 韋史密夫聲稱遭鱷魚種族歧視

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《重案夢幻重組再重組》繼續由韋史密夫夥拍馬田羅倫斯。

《重案夢幻重組再重組》繼續由韋史密夫夥拍馬田羅倫斯。

荷李活動作喜劇經典《重案夢幻組》系列回歸，最新一集《重案夢幻重組再重組》(Bad Boys: Ride Or Die)韋史密夫 (Will Smith) 第四度夥拍馬田羅倫斯(Martin Lawrence)，兩人再次飾演縱橫邁阿密黃金組合。電影公司釋出最新終極版預告揭示這對最佳拍檔的全新驚險旅程《重案夢幻重組再重組》由《重案夢幻再重組》雙導演Adil El ArbiBilall Fallah再次合作執導幕前原班人馬亦悉數歸就位包括精英小隊AMMO的隊長葆拉紐妮絲(Paola Nunez)槍械專家雲妮莎夏芝絲(Vanessa Hudgens) 與電腦專家亞歷山大路威(Alexander Ludwig)演韋史密夫私生子的積及西彼奧 (Jacob Scipio)亦再度登場祖潘圖利安奴(Joe Pantoliano)亦會客串再演警長康納德侯活。

《重案夢幻重組再重組》安排下月6日以IMAX版在港同步上映。 《重案夢幻重組再重組》繼續上演大量驚險場面。

秉承此系列的一貫賣點《重案夢幻重組再重組》繼續玩槍戰爆破打鬥視覺效果全新預告更揭示暴風雨般大件事即將發生，這對邁阿密緝毒最強警探將面對嚴峻考驗，今次雙雙被設局陷害一夜間淪為全美通緝犯黑白兩道同時懸紅捉拿兩人於是被逼逃亡，繼而海陸空大戰除了飛車也打到上半空在失控的直升機內搏鬥更要下海玩大鱷對抗巨型鱷魚更不忘搞嘴，兩人齊齊指控遭大鱷種族歧視，危急時發揮近30年的合作默契

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《重案夢幻重組再重組》日前已在洛杉磯率先舉行全球首場粉絲優先場優先招待系列的忠實粉絲先睹為快兩位主角韋史密夫與馬田羅倫斯更驚喜現身，下月6將在香港開畫，IMAX亦會同步上映

《重案夢幻重組再重組》不乏搞笑情節，更對抗巨型鱷魚。 遭巨鱷襲擊，兩人直斥是種族歧視。 遭巨鱷襲擊，兩人直斥是種族歧視。
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