重案夢幻重組再重組｜原班人馬回歸演出 韋史密夫聲稱遭鱷魚種族歧視

荷李活動作喜劇經典《重案夢幻組》系列回歸，最新一集《重案夢幻重組再重組》(Bad Boys: Ride Or Die)由韋史密夫 (Will Smith) 第四度夥拍馬田羅倫斯(Martin Lawrence)，兩人再次飾演縱橫邁阿密黃金組合。電影公司釋出最新終極版預告，揭示這對最佳拍檔的全新驚險旅程，《重案夢幻重組再重組》由《重案夢幻再重組》雙導演Adil El Arbi與Bilall Fallah再次合作執導，幕前原班人馬亦悉數歸隊就位，包括精英小隊AMMO的隊長葆拉紐妮絲(Paola Nunez)、槍械專家雲妮莎夏芝絲(Vanessa Hudgens) 與電腦專家亞歷山大路威(Alexander Ludwig)等，演韋史密夫私生子的積及西彼奧 (Jacob Scipio)亦再度登場，祖潘圖利安奴(Joe Pantoliano)亦會客串再演警長康納德侯活。

秉承此系列的一貫賣點，《重案夢幻重組再重組》繼續玩槍戰、爆破、打鬥、視覺效果，全新預告更揭示暴風雨般大件事即將發生，這對邁阿密緝毒最強警探將面對嚴峻考驗，今次雙雙被設局陷害，一夜間淪為全美通緝犯，黑白兩道同時懸紅捉拿兩人，於是被逼逃亡，繼而引發海陸空大戰，除了飛車，也打到上半空，在失控的直升機內搏鬥，更要下海玩大鱷，對抗巨型鱷魚更不忘搞寸嘴，兩人齊齊指控遭大鱷種族歧視，危急時仍發揮近30年的合作默契。