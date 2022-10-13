野人老師丨聰聰首拍劇挑戰輕度自閉症角色被激讚 戲裡戲外受鄭丹瑞保護

由鄭丹瑞（旦哥）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、談善言及沈殷怡（Shirley）主演嘅ViuTV劇集 《野人老師》正熱播，一班小演員演出獲關注，除咗大寶（黃啟溢飾）和細寶（林信衡飾）早前被觀眾大讚好戲，聰聰（余晞晉飾）、軒軒（陳浩軒飾）、肥仔（王汶彥飾）、菠蘿（羅天朗飾）、孖辮妹（麥晞妍飾）、徐男（曾芯飾）和李問（姜傲晴飾）都被旦哥、談善言等人激讚，談善言認為與一班小演員合作好開心，仲被Stanley大爆佢用小演員嘅相做手機wallpaper。而旦哥就指小演員越拍越醒目，一埋位就記得晒劇本同台詞，劇組老師只需引導佢哋情緒就成功演繹戲份，更表示當初擔心會超時NG，但結果自己仲NG得多過佢哋。

其中，飾演輕度自閉症嘅余晞晉相當受歡迎，今年9歲嘅佢就讀小學四年級。而其實佢自幼表演慾已非常強勁，仲立志將來要做導演。余晞晉不但於幼稚園時期參與中英劇團戲劇訓練，成長路上更曾拍片模仿食神，Cover過ERROR歌曲 《愛情值日生》；另外，余晞晉亦曾參加校際朗誦比賽，猶如「小Edan」。

《野人老師》係余晞晉第一套拍攝嘅劇集，首次拍攝就挑戰輕度自閉症角色，余晞晉拍攝前特別與媽媽上網搜集及觀看相關資料、訪問，了解自閉症特質，媽媽又安排佢上戲劇班。余晞晉分享，其中一場因情緒崩潰而掟嘢戲份好難忘，因為情緒失控期間，旦哥真係唔小心跌倒，但對方都有保護佢，又關心佢有無受傷，覺得佢真係好似一個校長保護學生。

《野人老師》劇照

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載