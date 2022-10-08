野人老師｜佩服Stanley瞬間入戲 讚Frankie是體貼暖男 沈殷怡首演母親角色感激沈媽媽助開竅

入行4年的沈殷怡 (Shirley )在熱播劇集《野人老師 》，剪短一把長髮首次挑戰演母親角色，更與兩MIRROR 成員Stanley (邱士縉 )和Frankie (#陳瑞輝 )大演對手戲。與Stanly演離婚夫妻的Shirley，感恩遇上熟讀劇本又懂搞氣氛的好對手，大讚「前夫」Stanley是劇組的氣氛蛋，但一埋位就能瞬間入戲雙眼通紅；至於劇中的好兄弟Frankie，則是體貼細心的暖男，從肚餓到鼻敏感都照顧周到。當問到若是二選一會點揀時，Shirley毫不猶豫地選了「巨龍」的隊友「小豬」Jeremy(李駿傑)，更表明渴望與偶像拍劇自肥！

角色寫實 現年28歲的Shirley演育有10歲兒子的人妻何滿兒，雖一直有學演戲，她直言是大挑戰，「我沒經歷過婚姻和生小孩子，很難拿捏媽媽或太太的心理狀況，她的世界是圍著甚麼轉？」於是廣問身邊已婚朋友，甚至連家中的沈媽媽也不放過，媽媽一句：「你和弟弟出世後，我的世界就圍住你們！」讓Shirley頓時開竅，「很多時我不明白她怎會有此抉擇，不明白有甚麼好驚或退縮？原來當自覺冇好好保護兒子，會好自責和退縮。」她認為何滿兒很寫實，既有靚靚女強人一面，但也爭吵傷心時，頗能代表某部分現代女性的掙扎，為家庭放低事業，漸發現離自己的理想愈來愈遠，因為迷惘才會有脾氣和崩潰，因為她愛兒子，也愛過丈夫，才會有情緒爆發，相信觀眾會很有共鳴。 崩潰又 sweet 有場她與Stanley因兒子而激烈爭吵的戲，教她情緒崩潰，甚至整個人也顫抖，事後Shirley發訊息感激母親，「我告訴她：『多謝你選擇生我和弟弟，作出咁大犧牲』。因為媽媽跟我說過，雖然她可繼續工作，但覺得孩子成長很重要，爸爸工作較忙碌，所以她希望做陪伴我們的角色。記得反叛期經常說叛逆家人的說話，現在我真的明白那感受了。」她笑言，拍劇時經常「阿媽」上身，擔心兒子軒軒遭蚊叮蟲咬或吃不飽，雖然她自嫌有點囉唆，軒軒卻不嫌煩，更獲送卡表心意，「我人生第一張母親節卡就是來自軒軒，封面寫著Happy Mother’s day，好感動好sweet。」

Stanley熟讀劇本 Shirley演的何滿兒是李白(Stanley飾)前妻，兩人與顏家棟(Frankie飾)是創立補習社的好友。對於兩位初次合作的鏡仔，Shirley大讚兩人專業又冇偶包，很樂意照顧別人，「Stanley平易近人又幽默，他是我們的氣氛蛋，當導演要應付很多小朋友而緊張和攰時，但Stanley可逗得導演好開心，鏡頭後像百厭星，跟軒軒玩時就像兩個大細路。roll機前大家仍是輕輕鬆傾偈，下一場戲跟他爭持時，一 roll機就雙眼逐漸變紅，好佩服和感激這對手，帶我入戲。」最教Shirley驚訝是熟讀劇本的程度，完全感受到他對演戲的熱誠，「我們是跳拍的，開機時他會說，今日是我離婚後第四次見面，正因他很仔細研究劇本，才會記得是第四次見前妻，他會有甚麼反應，應該會冷淡或有些悔恨？證明他做了很多功課。」 Frankie 觀察入微 至於她跟Frankie對手戲，主要是互相扶持的兄弟情，「大家認識的Frankie像是《IT狗》的Never，其實他觀察入微，是溫柔體貼的暖男，例如我很愛吃東西，他有應援食物，每盒也幫我留一個；他知我有鼻敏感，見我不停打噴嚏便會給藥我吃，因為他也有鼻敏感。」