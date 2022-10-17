野人老師｜姜濤狂loop主題曲 讚Stanley心態好一直向他學習

MIRROR成員邱士縉(Stanley)主演的《野人老師》，他的演技獲得不少掌聲，而Stanley亦未有因此而自滿，早前更參與戲劇班進修，力補不足。 與Stanley感情要好的姜濤今日在IG限時動態大談對Stanley主唱《野人老師》主題曲的看法，他表示知道對方很擔心及緊張首次擔正的表現，姜濤說︰「請你放心，真的很好看，知道你一直以來的夢想就是成為演員，所以這次真的很替你開心，因為知道你背後的付出，知道你背後有多麼努力鑽研演戲，所以有時候我也盡量把我學到的都跟你說，很想幫助你，完成你的演員夢。」

姜濤︰我早把你當成我的大哥 姜濤指Stanley在MIRROR中不是擅長唱歌，但他仍很努力，坦言自己也非常佩服對。他說︰「有時候，雖然你知道大家在MIRROR裡，可能並不會第一個看到你，但你還是能保持一個好的心態，這一點弟弟真的很佩服你，我沒有兄弟姐妹，所以我心裡我早就把你當成我大哥了，心裡一直在默默的向你學習。」 他認為Stanley主唱的主題曲很好聽，並提到對方深怕姜濤取笑而不敢傳給他聽︰「你放心，我已經聽了很多次，完全沒有笑，因為真的很好聽。」他又借到當時在演唱會中與Stanley一齊演出的節是希望可以讓大家重新認識Stanley。最後姜濤說︰「這次就藉著這首歌向大家《重新介紹》 演員邱士縉。」