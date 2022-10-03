野人老師｜鄭丹瑞恨跟MIRROR合作 對Stanley讚不絕口 被Frankie搞到眼火爆？(有片)

鄭丹瑞(旦哥)自從8年前的《女人俱樂部》後，在今晚(3日)在ViuTV開播的《野人老師》再次主演劇集，新劇更與TVB台慶劇《美麗戰場》直接對撼，旦哥笑言早已冇約在身，「很多人以為我仍是TVB，連ViuTV都沒人敢搵我。」今次友好監製邀請，題材新鮮，加上有MIRROR兩位成員Stanley(邱士縉)和Frankie(陳瑞輝)參演，旦哥自言「𦧲飯應」，「好想跟當時得令的年輕人合作，睇下佢哋咩料。」現年67歲的旦哥雖要曝曬做「野人」導致中暑，但對劇中的兒子Stanley讚不絕口，集編監導於一身的他直言，有興趣找MIRROR參與將來的新製作。

與 TVB 對撼不尷尬 鄭丹瑞剛擔任香港小姐總決賽的司儀，又是藝員訓練班的導師，TVB形象已深入民心，早已開設自家網上直播節目《健康．旦》的他表示，「四海都是朋友，今日鄭丹瑞已不用簽約，現在已很開放，有沒有尷尬？其實兩台對撼，完全不關我事，我只是演戲，沒想過幾時推出。」由於與《野人》監製湯皓浚份屬老友，題材別樹一格，他在劇中演推崇大自然教學的校長李世豪，猶如度身訂造，「我覺得如果做校長都會係咁癲！」現實中的旦哥讓兩個女兒按興趣自由發展，幼女鄭珉讀考古及人類學卻做Slasher，瑜伽兼鋼管舞導師，長女鄭瑤則是時裝編輯，還擔任父親「御用服裝顧問」，旦哥訴苦道，「以前老婆唔理我衣著，現在受女兒薰陶，要開家庭會議，老婆都是重要評審，出街前要問過個女，真係好難堪！」表面是投訴，旦哥面露滿足笑容，對愛女悉心挑選的服飾大表滿意。

自以為係 MIRROR 第 13 人 問旦哥怎樣形容首次拍ViuTV劇的經驗？答案是辛苦，皆因要在烈日當空下，同時踩兩組戲，《野人》在已廢置的校舍拍攝，只靠一把風扇沒冷氣，結果他拍劇拍電影先後中暑共兩次，後來更確診新冠肺炎，身形瘦削的他再瘦多一圈，旦哥笑言，「入行多年都有很多辛苦經歷，但當時年輕，我忘記自己已不再年輕，以為Stanley捱到，我也捱到，以為自己是MIRROR第13人！」當時還要兼顧自家直播節目《健康旦》，幸好劇組讓他午夜12時前收工，拍劇有一班小演員的歡笑聲陪伴，還有美食應援，他自爆「瘀事」，早預備蛋撻老婆餅等小食萬歲，開拍首天看到Stanley和Frankie的紙版公仔，才見識應援的強大，「以前即使有粉絲買食物，通常只給演員吃，很少是全劇組，而且不是普通飯盒，是鰻魚飯、燒牛肉丼，還有談善言的應援、小演員的父母也帶食物來，拍得好開心。」不過，談到拍第二季？他爽快答道：「好，但要拍《野人老師》(冷氣版)！」

冇偶包 守時又認真 作為資深傳媒人，鄭丹瑞對MIRROR爆紅現象甚感好奇，希望能親身驗證鏡仔是否真材實料。旦哥與Frankie的對手戲不多，但初看劇本已令旦哥激動「投訴」，「他演富二代，主要在冷氣房拍攝，與另一位女角有好多親密戲，睇到我眼火爆！」對於演他兒子李白的Stanley，首天圍讀劇本，已送來一隻MIRROR演唱會DVD，讓旦哥辨識12子，旦哥有讚無彈，「起初我都擔心係咪徒具虛名，發覺唔係，首先帶腦來拍戲，熟讀劇本，絕無遲到早走，除了記熟對白，他能給我兒子的感覺，似唔似兩父子好重要，完全可放低偶像包袱做個演員，不是貶低他，反而是值得驕傲，其實好難得。」說的不只是戲裡，戲外也跟小演員打成一片，「Stanley好有耐性跟小朋友玩，即使冇他的戲份，都跟他們在草地捉蟲，其實他可以拍完自己部份就休息，所以小朋友好似蜜糖般跟著他與阿談，所以煞科時，小演員喊得很厲害，因為唔捨得他演的李白，不是純粹唔捨得一位偶像。」

虛心學習 給Stanley88分 旦哥很欣賞Stanley的好學心態，同時拍《野人老師》和《季前賽》兩劇，仍把握分秒學習機會，「每次我跟朱栢謙、河國榮等老鬼聊天，無論幾攰都會拉張凳坐在旁邊，靜靜地聽。」他形容猶如多了個兒子，在MIRROR紅館意外後，也有發訊信問喉Stanley，「我覺得他們是成年人，其實每個人有所經歷，這些能夠豐富一位演員的閱歷，我發短訊問候，他答我沒事，我也不會再追問。」MIRROR休團期間，剛好是旦哥確診後自我隔離的日子，他看了劇集的初剪版後，發私信給Stanley意見，「我跟他說，如果想鑽研演技，有幾條網上作品可看看，他立即好，看出他很用心鍛練演技。」作為TVB藝訓班的導師，旦哥對Stanley的評分如何？「利是一封88分！(還欠甚麼？)經驗！這是他由頭到尾演主角的劇集， 一定會有壓力，經驗要慢慢累積，沒可能一演就100分。」