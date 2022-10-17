野人老師｜Frankie獲港隊柔道教練指導親身上場 《一秒拳王》金像獎提名武指助陣

由MIRROR成員Stanley (邱士縉)、Frankie(陳瑞輝)、鄭丹瑞、談善言、沈殷怡等主演的ViuTV劇集《野人老師》，本周進入結局篇，由河國榮演的李世豪老友「東尼」、敖嘉年演的教育官員陳定堅將會陸續登場，大地小學將面對殺學危機，全校學生上。今晚(17日)播放一集講述家棟(Franki飾)決定放棄五星補習社，參加一場沒勝算的柔道比賽。而Frankie為了這場比賽特地學柔道，導演陳賢俊找來《一秒拳王》金像獎提名動作指導梁博恩，以及「浩然柔道會」港隊成員A級教練嚴師傅聯手設計，絕無揸流攤。

《野人老師》第11集劇情(劇透)

家棟參加柔道比賽，在苦戰之中見父親兆康(黃錦燊飾)到場支持。最終，雖然家棟落敗但贏得父親的理解，亦確立了與Yvonne(羅允芝飾)的關係。世豪(鄭丹瑞飾)的好友陳燦(朱栢謙飾)是教育局的職員，多年來一直支持大地小學。陳燦準備退休，世豪決定與他舉行一場榮休演唱會，一段年輕往事漸漸被揭起。奇怪大叔東尼(河國榮飾)突然來到大地小學，陳燦與東尼兩人一見面便大打出手。原來世豪、陳燦、東尼三人年青時是好友並合組樂隊，東尼當年偷了與世豪與陳燦一起創作的歌賣給唱片公司並一走了之，讓陳燦的音樂夢提前終結。李世豪別無他法，唯有極力調解兩人的關係。