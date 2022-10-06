野人老師｜Frankie被「翻版李佳芯」羅允芝奪螢幕初吻 導演爆料：所有女幕後都叫咗出嚟

由鄭丹瑞(旦哥)、MIRROR成員Stanley (邱士縉)和Frankie(陳瑞輝)、談善言、沈殷怡、鍾慧冰、黃錦燊、陳宇琛、陳湛文和張雷等合演的《野人老師》，昨晚(5日)播出第三集，其中Frankie被「翻版李佳芯」羅允芝(Giann)奪去螢幕初吻後，鏡頭大特寫他一臉茫然的「零死角」俊臉，睇到不少粉絲尖叫。導演在劇集播畢後，在IG限時動態爆料：「偷偷講俾大家知，依一幕所有女仔幕後都大叫咗出嚟，之後全部人都愛上咗皮皮。」Giann則在IG限時動態轉載有關片段，多謝監製和導演的選角與指導，她寫道：「第一次咁主動的角色，仍有很大進步空間。」

Frankie英雄救美 今集講述Stanley(飾李白)決意以自然教育之名，為大地小學賺一大筆經費。Frankie(飾顏家棟)因Stanley離職而鬱鬱寡歡，他重遇昔日補習學生兼李白表妹羅允芝(飾Yvonne)，柔道高手Frankie更英雄救美，以柔道擊退纏著羅允芝的酒吧男。兩人坐在路邊聊天時，羅允芝直指Frankie是自己喜歡的類型，惟欠缺膽色，然後主動出擊，奪去Frankie的螢幕初吻。