野人老師｜Frankie補習學生羅允芝首登場 孖寶小兄弟控告虎媽律師

昨晚(4日)劇情講到Stanley演的李白經歷失業失婚打擊後，回到坪澳灣的「大地小學」，本打算暫留幾天，後來發現學交暗藏商機，決定以「自然教育之名」大賺一筆。雖跟校內唯一老師晨光(談善言飾)針鋒相對，但Stanley經歷遭學生掟牛糞，上堂失控的情況下，無奈仍要向阿談求救。當他決心要大搞開放日來振興學校，卻因父親李世豪(鄭旦瑞飾)的率性行為，慘遭滑鐵盧。

第3集(10月5日)劇情

李白發現大地小學收生不足，欠缺經費和設施殘舊，倔強的他與世豪打賭，如果能在放開日的參加者中找到一個學生加入，世豪必須聽令自己，改革學校。李白離職，鬱鬱寡歡的家棟重遇昔日的補習學生Yvonne(羅允芝飾)。古靈精怪的Yvonne為家棟的生活帶來了一點色彩。一對曾參觀開放日的小兄弟大寶細寶，大寶細寶因受不了律師媽媽高壓的贏在起跑線育兒方式，來到坪澳灣，想成為大地小學的學生原來。當年亦曾離家出走的李白，誓要收留孖寶。寶媽趕到大地小學接回大寶細寶，卻因不小心毁壞了他們的手工作品而被兒子控告。