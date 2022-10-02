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娛樂
2022-10-02 13:33:29

野人老師｜Frankie陳瑞輝自爆獻螢幕初吻 演黃錦燊兒子回味父愛

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Frankie在《野人老師》製作特輯中分享拍攝點滴。 Frankie在《野人老師》與羅允芝首次見面便要拍咀戲。

由MIRROR成員Stanley(邱士縉)和Frankie (陳瑞輝)、鄭丹瑞、談善言﹑沈殷怡等合演的ViuTV劇集《野人老師》將於明晚(3日)播出。MIRROR仍未正式公開露面，兩位成員在昨晚播出的製作特輯中，率先介紹劇中角色並分享拍攝點滴。早年喪父的Frankie表示透過拍劇再次感受父愛，他更自爆與有「三小辣」之稱的羅允芝(Giann)有咀戲，皮寶寶(Frankie粉絲暱稱)密切留意了。

羅允芝在《野人老師》與Frankie同練柔道。 綽號「三小辣」的羅允芝是「最後一屆口罩小姐」的「除罩最靚獎」得主。 Frankie揚言在《野人老師》的感情戲是MIRROR成員未拍過的。 Frankie向螢幕前的粉絲獻吻。

初見面即獻吻

《野人老師》是Frankie繼《IT狗》後第二套主演劇集，在《IT狗》沒甚麼感情線的他，今次將獻螢幕初吻，他形容：「可以夠膽講 MIRROR裡沒有人演過這感情戲。」首次拍親熱戲的Frankie直言非常緊張，其對手是在「最後一屆口罩小姐」獲觀眾投選「除罩最靚獎」的羅允芝，Frankie憶述：「我拍這劇實質拍第二場戲就要跟Giann三小辣咀嘴，但我才第一次見佢！」他更應劇組人員要求，害羞地向鏡頭前的粉絲「獻吻」。

Frankie在《野人老師》演黃錦燊的兒子。 早年喪父的Frankie表示透過拍劇，回味父愛。 Frankie在《野人老師》製作特輯中首次「出浴」。 Frankie在《野人老師》製作特輯中大派福利。

拍柔道戲周身傷

在劇中演黃錦燊兒子的Frankie就分享，起初見演嚴父的前輩時，非常緊張，後來鼓氣勇氣向對方請教演戲意見後，兩人終於破冰。他更透露父親早年病逝，透過演繹劇中父子戲，重新回味父愛的感覺。Frankie演的顏家棟是柔道高手，他在拍劇前花了2至3個月學柔道，獲導演陳賢俊和柔道教練大讚非常認真又努力，能讓角色演繹更有說服力。Frankie拍攝打柔道戲份時，全程親身上陣，拍到周身損傷，不過敬業樂業的他仍表示「有8個地方嚴重擦傷，隻腳又磨薑，但望住塊鏡，同自己講值得值得。」

Frankie為拍《野人老師》花了近3個月學柔道。 Frankie在《野人老師》的柔道戲份均親身上陣。 Frankie獲教練大讚努力又有實力。
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