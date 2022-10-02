野人老師｜Frankie陳瑞輝自爆獻螢幕初吻 演黃錦燊兒子回味父愛

由MIRROR成員Stanley(邱士縉)和Frankie (陳瑞輝)、鄭丹瑞、談善言﹑沈殷怡等合演的ViuTV劇集《野人老師》將於明晚(3日)播出。MIRROR仍未正式公開露面，兩位成員在昨晚播出的製作特輯中，率先介紹劇中角色並分享拍攝點滴。早年喪父的Frankie表示透過拍劇再次感受父愛，他更自爆與有「三小辣」之稱的羅允芝(Giann)有咀戲，皮寶寶(Frankie粉絲暱稱)密切留意了。

初見面即獻吻 《野人老師》是Frankie繼《IT狗》後第二套主演劇集，在《IT狗》沒甚麼感情線的他，今次將獻螢幕初吻，他形容：「可以夠膽講 MIRROR裡沒有人演過這感情戲。」首次拍親熱戲的Frankie直言非常緊張，其對手是在「最後一屆口罩小姐」獲觀眾投選「除罩最靚獎」的羅允芝，Frankie憶述：「我拍這劇實質拍第二場戲就要跟Giann『三小辣』咀嘴，但我才第一次見佢！」他更應劇組人員要求，害羞地向鏡頭前的粉絲「獻吻」。