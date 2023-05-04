野外步出3｜張慧儀無悔收養Hanson影響戀情 憂年老無法再照顧囝囝

方紹聰（奶仔）身兼監製及主持的《野外步出3玩野加大馬》，今季還加入靚女J2er胡敏芝（Karen）及黃紫恩（Jojo）擔任客席主持。 他透露是次是自己首次因為拍攝綜藝節目衝出香港，並謂升呢監製後要兼顧事情更多：「好開心公司終於睇到我努力，俾Budget我向世界出發，我會繼續秉持上天下海概念，帶大家探索馬來西亞好玩嘅地方。今次仲多咗兩個partner，感覺好似做咗哥哥咁。」

昨日播出的一集請來「怡保長腿女神」張慧儀（慧儀姐）擔任嘉賓，她與奶仔曾經合作過劇集《丫鬟大聯盟》。奶仔在節目中與張慧儀大談感情事，她表示現在見到心儀對象也不會再主動，她稱因為自己會考慮很多東西，所以會有所卻步。當被問到現在是否有心儀對象時，慧儀姐支吾以對，更露出甜笑並謂︰「依家個階段係我好欣賞佢，(等人主動？)哈哈哈！我唔知呀！」