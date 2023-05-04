野外步出3｜張慧儀無悔收養Hanson影響戀情 憂年老無法再照顧囝囝

方紹聰（奶仔）身兼監製及主持的《野外步出3玩野加大馬》，今季還加入靚女J2er胡敏芝（Karen）及黃紫恩（Jojo）擔任客席主持。 他透露是次是自己首次因為拍攝綜藝節目衝出香港，並謂升呢監製後要兼顧事情更多：「好開心公司終於睇到我努力，俾Budget我向世界出發，我會繼續秉持上天下海概念，帶大家探索馬來西亞好玩嘅地方。今次仲多咗兩個partner，感覺好似做咗哥哥咁。」
昨日播出的一集請來「怡保長腿女神」張慧儀（慧儀姐）擔任嘉賓，她與奶仔曾經合作過劇集《丫鬟大聯盟》。奶仔在節目中與張慧儀大談感情事，她表示現在見到心儀對象也不會再主動，她稱因為自己會考慮很多東西，所以會有所卻步。當被問到現在是否有心儀對象時，慧儀姐支吾以對，更露出甜笑並謂︰「依家個階段係我好欣賞佢，(等人主動？)哈哈哈！我唔知呀！」
Hanson最想帶張慧儀遊日本
她坦言對緣份持開放態度，沒有抗拒，但先決條件是能夠接受養子Hanson。現年19歲的Hanson因先天性心臟病，動過兩次手術，慧儀姐說︰「對收養囝囝我係無悔真心嘅，如果因為咁而妨礙啲男仕對我嘅追求，嗰個男仕唔係我要搵嘅人。」奶仔期間問Hanson若慧儀姐去到年老的時候，最想帶她去哪裡，他表示希望跟慧儀姐到日本。再問到日後只餘他自己一個時，會否能做到媽媽的要求，他答「會！」令到慧儀姐隨即眼濕濕。之後Hanson出現為慧儀姐送上一吻，令她非常開心。
盼有錢請人照顧家姐
慧儀姐又指擔心自己老後囝囝乏人照顧，所以一直灌輸不要依靠別人，要好好照顧自己。奶仔聞言身同感受，他受訪時透露因家姐患有輕度弱智，目前住在匡智會提供的宿舍，他說︰「每一個星期家姐都會返嚟，我都會盡量同佢飲茶，因為宿舍啲嘢食比較清淡，所以每次佢返嚟我都會帶佢食好嘢。我哋得兩姐弟，都擔心將來老咗冇能力照顧佢。」奶仔透露希望多賺點錢，日後可以請專人照顧家姐。奶仔指「愛」並不只存在血緣之間，慧儀姐聞言有感而發︰「真愛唔係局限男女之間，我同我個仔係真真正正嘅愛，多謝佢畀我感受到世界嘅真愛存在。」