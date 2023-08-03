野挺有趣｜黃宗澤大腿肌肉撕裂頂硬上跳舞 讚蕭正楠係貼心大廚

今次為多巴胺舞會之夜，Bosco請來Edwin助一臂之力，當Edwin知道組員為零零後，Bosco黃三歲上身指着Edwin為大家介紹：「來！快點叫爸！」，Edwin即時反擊，指着Bosco：「叫爺爺！」。大家在構思開場舞時，記起Bosco當年於巴士淋雨拍攝「對你愛不完」，Bosco化身黃老師，教大家三絕招，而最重要是表情到位，相當搞笑。Edwin亦為大家帶來「當旺爸爸」經典舞步，大跳「舊歡如夢」，場面惹笑。

其後，眾人分成男子組及女子組，為舞會排練開場舞蹈，投入排練的Bosco即使舊傷令到動作不連貫，仍表示小事，十分專業。事後Bosco道出膝蓋受傷經歷：「我拍戲被撞了，有一塊碎了，出來休息兩天，又去拍戲了頸椎就出問題，然後它好了，就到大腿后撕裂了。」，眾人聽到後都十分心痛Bosco。Bosco完全沒有因為腳痛而放棄，更表示其實最擔心是耽誤了隊友，單獨去找跳舞老師加操，可見專業。當獲悉女女子組表演中又有道具又有情景劇時，Bosco完全無擔心，更笑言：「不需要附屬的東西，我們直接一排橫排，我們脫衣服就好了！」