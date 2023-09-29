金世正中秋來港 現身發布會人潮擠滿兩層商場

人氣韓國女星金世正昨日（28日）於將軍澳東港城舉行首張個人專輯及首個個人同名巡唱發布會，吸引大批SESANG（專屬Fans稱呼）到場支持，人潮擠滿兩層商場，讓世正感受到香港SESANG的強大力量！ 多年來，金世正於拍攝劇集及綜藝節目的表現同樣出眾，人氣韓劇《驅魔麵館》、《社內相親》及最新的《驅魔麵館2》更讓她為香港的Fans認識。同時，金世正亦是創作型的跳唱歌手，除了為多個韓劇獻唱電視劇原聲帶，亦推出過兩隻迷你專輯《Plant》及《I’m》。

金世正在今次活動甫現身，即以廣東語與SESANG打招呼：「大家好，我係金世正。」這次世正落機即趕到現場見SESANG，會上她分享製作首張個人專輯The《門》專輯的難忘事，世正說：「The《門》這張專輯有着兩個不同意義，門代表着通往未知的將來，同時亦讓我們隱藏不想透露的面貌。我期待與SESANG分享這兩個面向的自己，透過專輯及個人演唱會，分享我最真實的我，另一方面，展現無限可能的我，請SESANG與我一起期待吧！」提到過往製作迷你專輯與是次大碟有何不同？世正笑言，迷你專輯只是六首歌相對比較輕鬆：「但是可以完成個人的首張專輯，很有成功感、很滿足。」