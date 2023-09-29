金世正中秋來港 現身發布會人潮擠滿兩層商場

人氣韓國女星金世正昨日（28日）於將軍澳東港城舉行首張個人專輯及首個個人同名巡唱發布會，吸引大批SESANG（專屬Fans稱呼）到場支持，人潮擠滿兩層商場，讓世正感受到香港SESANG的強大力量！
多年來，金世正於拍攝劇集及綜藝節目的表現同樣出眾，人氣韓劇《驅魔麵館》、《社內相親》及最新的《驅魔麵館2》更讓她為香港的Fans認識。同時，金世正亦是創作型的跳唱歌手，除了為多個韓劇獻唱電視劇原聲帶，亦推出過兩隻迷你專輯《Plant》及《I’m》。
金世正在今次活動甫現身，即以廣東語與SESANG打招呼：「大家好，我係金世正。」這次世正落機即趕到現場見SESANG，會上她分享製作首張個人專輯The《門》專輯的難忘事，世正說：「The《門》這張專輯有着兩個不同意義，門代表着通往未知的將來，同時亦讓我們隱藏不想透露的面貌。我期待與SESANG分享這兩個面向的自己，透過專輯及個人演唱會，分享我最真實的我，另一方面，展現無限可能的我，請SESANG與我一起期待吧！」提到過往製作迷你專輯與是次大碟有何不同？世正笑言，迷你專輯只是六首歌相對比較輕鬆：「但是可以完成個人的首張專輯，很有成功感、很滿足。」
至於下張專輯的計劃，世正透露暫時仍未開始籌備：「但是在製作《門》這張專輯的時候，我已經有許多想法與構思，希望可以盡快展開下一張專輯的籌備工作。」之後，司儀帶領現場的SESANG以韓文高呼「我愛你」，金世正即識做地以廣東話回應：「我都係！」首個個人巡迴演唱會《2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT「The 門」》香港站亦會於今天（29日）假九龍灣國際展貿中心舉行，金世正特意於個唱前夕與SESANG見面，希望提前感受Fans們的支持，為自己帶來更多的力量投入演出。這次的香港站，更是世正的巡迴演唱會海外場首站，她於台上天分享是次選址香港的原因：「我在網上做直播時，見到很多來自香港的SESANG，所以現在有機會一定要來香港演出。」金世正笑謂除了最期待與香港SESANG見面，還很期待蛋撻、點心及月餅等香港特色美食：「我知道香港有很多不同味道的月餅，很期待嘗試。」
至於這次的演唱會內容，世正未有透露太多：「希望讓SESANG有更多的驚喜，而且現在無需戴口罩聽演唱會，我終於可以聽到SESANG盡情的歡呼聲與尖叫聲了，真的很期待呢。」大會邀得主辦代表為金世正送上粉紅色的太陽眼鏡，表情多多的她，向SESANG派心、微笑、揮手得多個不同甫士，最後，世正說：「我上次來香港已經是2018年了，很久沒來，期待這次為大家帶來美好的回憶。」大會更特別為SESANG準備限定福利，早前於場內參與抽獎環節被抽出的幸運兒，在活動後獲得世正親筆簽名，讓SESANG與世正作近距離接觸。