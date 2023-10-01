金世正於香港首開個人海外巡唱 與SESANG合製「手燈海浪」留最美回憶

憑《驅魔麵館》及《社內相親》等劇集爆紅的韓國女星金世正(KIM SEJEONG)於中秋節晚(29日)假九龍灣國際展貿中心展貿廳3，舉行首個個人巡迴演唱會海外場《2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT「The 門」》香港站，有「GOD世正」之稱的她首次來港開show，特地為香港SESANG(粉絲暱稱)們送上透露心聲的影片，世正說：「我曾經以不同的角色，跟大家介紹自己，終於可以用金世正的身份見大家！」她希望能為SESANG們創造快樂回憶，在失意時可回憶這晚的時光，然後想「當時真的很開心，因為有世正。」她說：「雖然還沒有確定何時再來香港，希望大家想念我的時候，便回看剛剛那封信件吧！」
世正以《Whale》及《Destiny》為演唱會掀序幕，向來親民的她先以普通話打招呼：「大家好 我是金世正，見到你們很高興。」之後又用廣東話高呼「好正吖！」其後，世正用韓文續說：「香港站演唱會是第一次舉辦，看到大家好開心，今天真的好正！昨日在活動上，雖然是首次看到大家，但感覺已經好接近，所以今天對大家有很大的期望，希望大家可以給我很多大聲歡呼！」獲SESANG以震撼場館的尖叫聲來回應。
愛吃點心和蛋撻
世正透過演唱會第一首歌《Whale》，描述身處另外一個世界的畫面，帶領SESANG走進她的「世正王國」：「我還特意為今天的主題，安排公主風的造型，歡迎大家來到『世正王國』！」她又對香港SESANG笑謂：「今天你們看到我真人後，你們以後也去不了其他地方！」接著她唱出《Teddy bear》、《Indigo Promise》及《Send A Letter》等抒情慢歌，表示一直想像SESANG對自己的愛來創作愛情歌曲；其後她又唱《Jenga》、《Top or Cliff》和《Do dum chit》等跳唱快歌，然後邊喘氣邊說話，「作為海外場第一個演唱會，我也有點緊張。來到香港吃了小籠包及不同種類的點心，也吃了不少海鮮，還有很多蛋撻，難怪它是香港聞名的食物。」說着說着，世正搞笑說：「對了，為甚麼我一直在說吃的呢？ 」她又問SESANG們，有沒有一定要買回韓國的東西推介？台下即大叫「買SESANG回去！」場面搞笑又温馨。
熱情超出估計
世正繼續與SESANG互動，獻唱《Voyage》及 《If We Do》時全場大合唱，讓她非常感動：「我感受到香港SESANG的熱情。」再度用普通話說：「謝謝你們 。」世正指《Voyage》以大海比喻人生，「希望我即使要到其他地方，在很久以後再回來，你們都會等我。我覺得人生就像大海，跳了進海看不到前路，有時看到海感覺很溫暖、不快樂的時候又覺得海水很冷、很深，但我最愛陽光照耀在浪上，那個光線最美。」接著，世正邀請SESANG揮動手燈營造燈海，為她送上人造海浪，場面浪漫。她之後獻唱OST medley，希望無論是演戲還是唱歌獲支持：「有你們的支持，我才可以一直走我的花路。」說罷，她唱出《Flower Way》及《Sea of Hope》。
世正謂2018年曾以女團成員的身份來香港，她感觸地說：「你們的熱情超出我的估計，剛才你們製造的燈海海浪，我絕對不會忘記，感謝大家。」並表示無論已怎樣的身份與SESANG們見面，獲得支持，大表感謝。世正為報答SESANG們的支持，擺出多個可愛表情供大家拍照，然後唱出《In the Rain》。