金世正於香港首開個人海外巡唱 與SESANG合製「手燈海浪」留最美回憶

有「GOD世正」之稱的金世正首次來港開show，以香港作為《2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT「The 門」》首站。

憑《驅魔麵館》及《社內相親》等劇集爆紅的韓國女星金世正(KIM SEJEONG)於中秋節晚(29日)假九龍灣國際展貿中心展貿廳3，舉行首個個人巡迴演唱會海外場《2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT「The 門」》香港站，有「GOD世正」之稱的她首次來港開show，特地為香港SESANG(粉絲暱稱)們送上透露心聲的影片，世正說：「我曾經以不同的角色，跟大家介紹自己，終於可以用金世正的身份見大家！」她希望能為SESANG們創造快樂回憶，在失意時可回憶這晚的時光，然後想「當時真的很開心，因為有世正。」她說：「雖然還沒有確定何時再來香港，希望大家想念我的時候，便回看剛剛那封信件吧！」 世正以《Whale》及《Destiny》為演唱會掀序幕，向來親民的她先以普通話打招呼：「大家好 我是金世正，見到你們很高興。」之後又用廣東話高呼「好正吖！」其後，世正用韓文續說：「香港站演唱會是第一次舉辦，看到大家好開心，今天真的好正！昨日在活動上，雖然是首次看到大家，但感覺已經好接近，所以今天對大家有很大的期望，希望大家可以給我很多大聲歡呼！」獲SESANG以震撼場館的尖叫聲來回應。

愛吃 點心和蛋撻 世正透過演唱會第一首歌《Whale》，描述身處另外一個世界的畫面，帶領SESANG走進她的「世正王國」：「我還特意為今天的主題，安排公主風的造型，歡迎大家來到『世正王國』！」她又對香港SESANG笑謂：「今天你們看到我真人後，你們以後也去不了其他地方！」接著她唱出《Teddy bear》、《Indigo Promise》及《Send A Letter》等抒情慢歌，表示一直想像SESANG對自己的愛來創作愛情歌曲；其後她又唱《Jenga》、《Top or Cliff》和《Do dum chit》等跳唱快歌，然後邊喘氣邊說話，「作為海外場第一個演唱會，我也有點緊張。來到香港吃了小籠包及不同種類的點心，也吃了不少海鮮，還有很多蛋撻，難怪它是香港聞名的食物。」說着說着，世正搞笑說：「對了，為甚麼我一直在說吃的呢？ 」她又問SESANG們，有沒有一定要買回韓國的東西推介？台下即大叫「買SESANG回去！」場面搞笑又温馨。