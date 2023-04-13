金像奬2023｜91歲胡楓獲頒「終身成就奬」 修哥︰好演員要準時唔怕捱

香港電影金像奬協會(大會)今日(13日)公布將於4月16日晚上舉行的「第四十一屆香港電影金像奬」頒發兩項殿堂級榮譽「終身成就奬」頒予演員胡楓(修哥)。他為金像獎拍片稱做一個好演員一定要準時，做足導演要求，不怕辛苦、捱夜和不怕蝕底。 胡楓，本名胡繼修，圈中人暱稱「修哥」。他自1953年出道後即一帆風 順，片約不斷，縱橫藝壇七十載屢創演藝紀錄。修哥曾參演超過百部電 影，上世紀五十至七十年代的粵語片一線女主角幾乎都曾跟他合作過; 他從未出版過個人唱片專輯，卻多次於香港體育館(紅館)開個人演唱會，九旬高齡在台上又唱又跳。 胡楓當年甫亮相大銀幕即以男主角身份登場，在其電影首作《男人心 》(1953)與「花旦王」芳艷芬合演愛情喜劇。修哥早年主演的電影的 女主角不是芳艷芬便是白雪仙，而羅艷卿、鄧碧雲、于素秋、吳君麗、 白燕、小燕飛等當時得令女星也曾飾演過他的愛人。

既是舞王修也是 百搭小生 在1950年代後期，跟修哥在鏡頭前山盟海誓的是南紅、夏萍、苗金鳳、 丁瑩、林鳳及白露明等獨當一面的女演員。及至在六十年代，陳寶珠及 蕭芳芳兩位青春玉女瘋魔萬千影迷，無獨有偶，與二人在影片中大跳阿 哥哥、共談戀愛的有為青年亦是修哥!當年港產歌舞片興起，舞藝精湛的修哥與蕭芳芳合演跳舞場面駕輕就熟，自此有「舞王修」之譽。 胡楓有名「百搭小生」，不僅能匹配不同年代不同風格的女星，與其他 男明星同場也是互相輝映，相得益彰。他其中一個重要演出是與謝賢在 經典喜劇《難兄難弟》(1960)合演舊同窗兼「死黨」，其飾演腦筋靈 活、隨遇而安的經紀，而謝賢所扮演的角色則是呆頭呆腦，二人在戲中互動，相映成趣。