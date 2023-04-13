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娛樂
2023-04-13 18:02:39

金像奬2023｜91歲胡楓獲頒「終身成就奬」 修哥︰好演員要準時唔怕捱

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胡楓獲頒「終身成就奬」。

香港電影金像奬協會(大會)今日(13)公布將於416日晚上舉行的「第四十一屆香港電影金像奬」頒發兩項殿堂級榮譽「終身成就奬」頒予演員胡楓(修哥)。他為金像獎拍片稱做一個好演員一定要準時，做足導演要求，不怕辛苦、捱夜和不怕蝕底。

胡楓，本名胡繼修，圈中人暱稱「修哥」。他自1953年出道後即一帆風 順，片約不斷，縱橫藝壇七十載屢創演藝紀錄。修哥曾參演超過百部電 影，上世紀五十至七十年代的粵語片一線女主角幾乎都曾跟他合作過; 他從未出版過個人唱片專輯，卻多次於香港體育館(紅館)開個人演唱會，九旬高齡在台上又唱又跳。

胡楓當年甫亮相大銀幕即以男主角身份登場，在其電影首作《男人心 (1953)與「花旦王」芳艷芬合演愛情喜劇。修哥早年主演的電影的 女主角不是芳艷芬便是白雪仙，而羅艷卿、鄧碧雲、于素秋、吳君麗、 白燕、小燕飛等當時得令女星也曾飾演過他的愛人。

修哥至今仍活躍娛樂圈。

既是舞王修也是百搭小生

1950年代後期，跟修哥在鏡頭前山盟海誓的是南紅、夏萍、苗金鳳、 丁瑩、林鳳及白露明等獨當一面的女演員。及至在六十年代，陳寶珠及 蕭芳芳兩位青春玉女瘋魔萬千影迷，無獨有偶，與二人在影片中大跳阿 哥哥、共談戀愛的有為青年亦是修哥!當年港產歌舞片興起，舞藝精湛的修哥與蕭芳芳合演跳舞場面駕輕就熟，自此有「舞王修」之譽。

胡楓有名「百搭小生」，不僅能匹配不同年代不同風格的女星，與其他 男明星同場也是互相輝映，相得益彰。他其中一個重要演出是與謝賢在 經典喜劇《難兄難弟》(1960)合演舊同窗兼「死黨」，其飾演腦筋靈 活、隨遇而安的經紀，而謝賢所扮演的角色則是呆頭呆腦，二人在戲中互動，相映成趣。

修哥年輕時是一名俊俏小生。

修哥後生時的照片。

乾仔女多籮籮

粵語片於1970年代式微後，修哥主要在電視台演出，但仍不時在電影中 客串亮相。由於他人緣極好，與台前幕後成為好友之餘，更與後輩演員 打成一片 張學友、黎明、林憶蓮 劉美君、張家輝、樓南光、斑斑方國珊徐思斐陳輝虹及朱健鈞等就是因拍片結緣而成為其乾兒女。

胡楓以演藝作為終身事業 他也曾涉足監製、編劇等幕後工作，並執導 過六部電影，其中《瘋狂電視迷》是他最喜歡的作品。此外，七十年初 他還跟朋友合作發行粵語片到東南亞。七十多年來胡楓勇於挑戰任何角色 就是這種敬業樂業的精神，令這位本屆「香港電影金像奬—終身成就獎」得主成為人人敬重的影壇長青樹

修哥與後輩打成一片。

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