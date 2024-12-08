金像導演列尼史葛獨家專訪｜考慮開拍《帝國驕雄》第三集 列尼史葛：這是我的聖誕願望！

現年87歲的金像大導演列尼史葛（Ridley Scott），在2000年拍攝的《帝國驕雄》（Gladiator）成功助羅素高爾(Russell Crowe)登上奥斯卡影帝寶座；相隔20年後，列尼史葛利用最佳的電腦科技和拍攝手法去執導續集《帝國驕雄II》（Gladiator II），延續故事內容，除起用保羅麥斯卡（Paul Mescal）飾演主角盧修斯（Lucius）外，更邀請佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）和影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）參演這部史詩巨作。《帝國驕雄II》在港上映踏入第四周，《am730》獲邀到比華利山的四季酒店內跟列尼史葛和丹素華盛頓作了一個獨家專訪。 am730：今次片中的角色們和內容比上一部更豐富，可否跟大家分享一下呢？ 列尼史葛：保羅麥斯卡飾演的盧修斯是一名很強的角色，所以故事內容也加了一些新角色如馬昆納斯（Macrinus），我當年拍《犯罪帝國》（American Gangster）跟丹素華盛頓合作過，我知道他是一名頂級的演員，可表演到馬昆納斯嚇人和狡猾的一面。 am730：你會開拍《帝國驕雄》第三集嗎？ 列尼史葛：在看到觀眾們的反應和考慮資金等元素，當然會考慮拍攝第三集啦，這是我的聖誕願望！

替身演員扮狒狒再加 CGI am730：早前跟歌妮尼辛（Connie Nielsen）談過，她說你很愛用上最新的電腦科技，而且拍攝的進度也很快，可否跟大家分享一下呢？ 列尼史葛：我很早期便就讀於藝術學院，學會繪畫故事板，需要很多時間去思考和構做。12歲時我已開始製作一些大型的繪畫，之後我入讀在倫敦北部的West Hartley Pool和West Hartley College Of Arts，然後再到Royal College進讀三年，我很愛製作故事板，因為對我的拍攝想像力很重要，現在年輕人没有這樣的耐性。今次《帝國驕雄II》的故事板很厚，我還記得拍《異形》（Alien）一片時我超出預算，420萬變成840萬！我很幸運我有這樣的才華，有好的眼光和一對可繪圖的手，當我拍攝時我只是把故事板拍成電影。 am730：片中有很多打鬥場面，你是否用上很多CGI呢？ 列尼史葛：我盡量利用替身去演那些打鬥場面，像《黑鷹15小時》（Black Hawk Down）或《拿破崙》中的戰爭場面，我則加上CGI，最大的挑戰是拍攝替身演員的演出上再加CGI了，片中所看到的狒狒和角鬥士對打場面，靈感來自我年半前在南非見到一頭沒有毛髮的狒狒。當時那頭狒狒追着一名男子，然後那名男子被追跑逃進車輛內，之後那頭狒狒還在搖震那部車輛。在我的想像中，如何把那頭狒狒和角鬥士對打的場面，起用身材矮小的替身演員和演員們對打，之後再利用CGI技術製作而成上映時的畫面。

開拍《帝國驕雄3》暫時賣關子 am730：片中另外一場有聲有色的戲便是羅馬鬥獸場內充滿水和鯊魚的打鬥場面，你從哪裏取來靈感？ 列尼史葛：當時羅馬人的技術十分之先進，例如他們的水泥技術，到現在我們也不比他們好。當時羅馬人也建設了水管直接進去鬥獸場內，也有廁所。那時羅馬人會把水輸進鬥獸場，水深也有六至七尺深，可把一個人淹死。當時羅馬人還把海鰻放進去，如果角鬥士們掉進水中便會死掉了。 am730：可否透露《帝國驕雄》第三集的意念呢？ 列尼史葛：我不想透露太多，但我覺得我們不停地犯了同一個錯誤，歷史也在重演。一個很有錢的人，以為可以控制所有人。

丹素受訪邊傾電話 am730：丹素華盛頓，你今次再度和列尼史葛合作，感覺如何？ 丹素華盛頓：首先是不同的電影，開始時我是只在觀察。當列尼找我和說他要預備開拍《帝國驕雄II》時，希望我可以飾演馬昆納斯這個角色，我也不記得我看過劇本，我便一口答應參演，因為他是一名最好的製片家，而我只希望跟最好的人合作。列尼史葛真的是一名大師，他同時間可用上10至15個鏡頭一起去拍攝。我覺得列尼是一名很好的飛行員，他可以帶領大家飛到另一個境界，我只要安座在我的位置內放心去創作，我也跟他的已故胞弟Tony Scott合作過，但我不會去比較誰是大師，因為每一次的工作也不一樣，但我都會全部去投入演出。 記：甚麼令你創造馬昆納斯這角色呢？ 丹素華盛頓：我想是看到第一頁的劇本了。例如劇本中說是晩上，我會想為何是晩上，我會問是一個怎樣的晚上，之前那一天他做了甚麼事情等等的問題。你知道如果要建立一個家園，要由一個磚頭、一些沙石或其他材料，或由一棵樹、一塊地、一個夢想、一個想法去開始思考。馬昆納斯的推動力是他要控制大權，他希望擁有一切，所以我從角色的根源去想。 訪問過程中，丹素華盛頓的手機突然響起，他笑說一定是他的太太Pauletta或私人教練打電話給他，怎料是他下一部的作品舞台劇《Othello》的監製Brian Anthony Moreland。該舞台劇將會在明年3月23日公演，丹素華盛頓還對Brian說要送免費戲票給記者們欣賞！

70歲享受目前工作 am730：你曾演過多部電影也為電影作了很好和很多宣傳活動，實在不容易。可否談一下你的心情呢？ 丹素華盛頓：這是我的工作之一，可說是Business Show。如果沒有Business的話便沒有Show，如果作品沒有人去看的話，產品便不會生存了。在我來說去宣傳一部兩元製作的電影和一部200萬元製作的電影，我的準備工作也是一樣，我會努力去宣傳。如果真的要為一部兩元製作的電影宣傳的話，我可能要更花心機去宣傳呢！我都就快70歲生日了，這些宣傳活動對我來說是一種享受，特別是《帝國驕雄II》是一部很好的作品！ am730：《帝國驕雄II》是頒獎典禮的大熱影片之一，你也為兒子尊大衛華盛頓（John David Washington）監製了新片，可否談一下家中的氣氛呢？ 丹素華盛頓：家中很寂靜，太太在房子的另一面，我在我的男人洞，沒有太多人住。有時女兒Olivia回來給我一個擁抱，之後又離開，很傷心。感恩節大家都回來吃飯，是很開心的事情。 am730：你的孩子們也是從事電影工作，你和太太有甚麼想法呢？ 丹素華盛頓：我想太太才是家中的電影導演和波士！孩子們都在洛杉磯長大，一向都愛看電影和愛看我演出的舞台劇，我和太太都鼓勵他們去學習他們所愛做的工作，幸好孩子們也很用功讀書，在很好的大學畢業，但我們一直教他們要尊重別人和行為要有紀律。 工作排到未來八年 am730：你打算跟兩位兒子合作嗎？ 丹素華盛頓：我想他們很忙；我未來的工作也排到未來六至八年。 am730：從演這麼多年，有甚麼人能推動你繼續工作或是你還在尋找甚麼角色去演呢？ 丹素華盛頓：都是一流的導演和製片家及故事，我常有慾望去找他們一起去合作。我未來六年的工作都令我感到很興奮，我想數年前Covid大爆發時我主動去找Paul Thomas Anderson，因為我喜歡他的作品和手法。現在我的人生是在一個感恩的階段，我一直很幸運，但我也犯過錯誤，從而也學會很多新知識，現在我愛跟大家分享我的經驗和知識。 am730：那麼你對年輕的演員們有甚麼提示？ 丹素華盛頓：要對自己誠實，對工作要認真，盡量去演舞台劇，因為從中可以學習到很多演技，也可以帶給觀眾們快樂；同時，會感到自己的表演是一項有回報的工作，要找機會跟別人一起分享和合作，幫助別的演員是很一個十分之滿足的過程。 特約記者Lilly Lui洛杉磯報道