金像獎雙提名人柯煒林訪問對手 吳鎮宇剖白接《濁水漂流》並非為爭獎

柯煒林（Will）憑電影《濁水漂流》入圍今屆金像獎，更獲雙提名角逐最佳男配角及最佳新演員，為了讓大眾更了解本地電影圈的各種經歷，日前在他有份參與網上平台頻道「拾陸比玖 16:9」內的訪談節目《秘密基地》中，先拋下提名人身份，反過來當主持人，與團隊拍攝一連四集關於金像獎的特備節目。

節目中，Will親自訪問同為今屆金像獎不同的提名人，令各影迷更深入感受到作為演員、導演、監製或各種電影工作者，為求做好一部電影的付岀和當中的苦與樂。一連四集起的《秘密基地》金像獎SP，將邀請到有份角逐影帝的吳鎮宇、提名最佳導演及新晉導演的文念中，提名最佳女配角的廖子妤（Fish）、以及與Will競逐最佳新演員的王丹妮和梁仲恆。

為本土電影出一分力

由Will親自訪問《濁水漂流》出品人及飾演阿輝一角的吳鎮宇，以及監製文佩卿，該集已於日前架。節目訪談中，吳鎮宇說出品及參與其演出《濁水漂流》阿輝的一角，不是為了角逐任何奬項，《濁》片對他來說有一定意義及使命感，更多是想為本土電影出一分力。因電影為真人改編故事，他亦從電影中感受到，現今社會中的各種矛盾，他感概地說：「如果想改變世上固有的制度，必須有人要犠牲，先能夠得到大眾的關注，但獲得到大家關注後，事實上也無法改變。」尤如《濁》片中的一班露宿者面對現實生活的各種無力感。除了影帝級嘉賓吳鎮宇外，昨日(13日)上架的訪談邀請了獲獎多次的美術指導的文念中。他今年不是一如以往的獲提名最佳美術指導或最佳服裝造型設計，而是由他首次執導的電影《好好拍電影》而競逐今屆的最佳導演及新晉導演。文念中在節目中憶術參與電影《男人四十》時被邀請參與選角，他第一眼看到初出道的林嘉欣便覺非常合適，坦言初次見面不敢直視嘉欣的雙眼。Will接着表示由入行到現在都非常希望有機會與嘉欣合作，他更表明最想與她飾演姊弟戀！