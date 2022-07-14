金像獎雙提名人柯煒林訪問對手 吳鎮宇剖白接《濁水漂流》並非為爭獎

柯煒林（Will）憑電影《濁水漂流》入圍今屆金像獎，更獲雙提名角逐最佳男配角及最佳新演員，為了讓大眾更了解本地電影圈的各種經歷，日前在他有份參與網上平台頻道「拾陸比玖 16:9」內的訪談節目《秘密基地》中，先拋下提名人身份，反過來當主持人，與團隊拍攝一連四集關於金像獎的特備節目。
節目中，Will親自訪問同為今屆金像獎不同的提名人，令各影迷更深入感受到作為演員、導演、監製或各種電影工作者，為求做好一部電影的付岀和當中的苦與樂。一連四集起的《秘密基地》金像獎SP，將邀請到有份角逐影帝的吳鎮宇、提名最佳導演及新晉導演的文念中，提名最佳女配角的廖子妤（Fish）、以及與Will競逐最佳新演員的王丹妮和梁仲恆。
為本土電影出一分力
由Will親自訪問《濁水漂流》出品人及飾演阿輝一角的吳鎮宇，以及監製文佩卿，該集已於日前架。節目訪談中，吳鎮宇說出品及參與其演出《濁水漂流》阿輝的一角，不是為了角逐任何奬項，《濁》片對他來說有一定意義及使命感，更多是想為本土電影出一分力。因電影為真人改編故事，他亦從電影中感受到，現今社會中的各種矛盾，他感概地說：「如果想改變世上固有的制度，必須有人要犠牲，先能夠得到大眾的關注，但獲得到大家關注後，事實上也無法改變。」尤如《濁》片中的一班露宿者面對現實生活的各種無力感。除了影帝級嘉賓吳鎮宇外，昨日(13日)上架的訪談邀請了獲獎多次的美術指導的文念中。他今年不是一如以往的獲提名最佳美術指導或最佳服裝造型設計，而是由他首次執導的電影《好好拍電影》而競逐今屆的最佳導演及新晉導演。文念中在節目中憶術參與電影《男人四十》時被邀請參與選角，他第一眼看到初出道的林嘉欣便覺非常合適，坦言初次見面不敢直視嘉欣的雙眼。Will接着表示由入行到現在都非常希望有機會與嘉欣合作，他更表明最想與她飾演姊弟戀！
廖子妤談全裸爭角色
節目將會在第三集（14日）和第四集（15日）邀請王丹妮和廖子妤分享心路歷程，Fish回想起《同班同學》在試鏡時已經要全身裸體，她當時下定決心要得到角色，從而勇敢作出嘗試；而王丹妮分享在開頭做模特兒時，如何面對失敗及別人的批評。 節目在最後一集將會在請來在電影《媽媽的神奇小子》飾演蘇樺偉的梁仲恆及導演尹志文， Will在節目中講述當日導演向他表示有意拍關於蘇樺偉的故事，他隨即向導演推薦梁仲恆，覺得梁仲恆外型與實力都能夠勝任。導演更表示其實在完全未開拍時，內心已經決定好是由梁仲恆來擔當戲中的蘇樺偉，但梁則一度質疑自己能力而對這角色無信心。不過梁仲恆非常感激導演及戲中其他演員對他的信任，並在拍攝過程中一直給予無限量鼓勵，令他放膽去演，才能在電影中演活蘇樺偉一角。