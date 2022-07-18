金像獎2022｜劉雅瑟成三料影后 自認平凡開心演員身份獲認同

於《智齒》瞓身演出，終成三料影后，雅瑟坦言沒想過這部戲會為她帶來這麼多收獲，「說實話是沒有想過的，但是我看到這個角色，我覺得『她』值得我付出很多，我也相信會有人看到。」更認為得到獎項是一個奇蹟，「我劉雅瑟是個平平無奇的一個女子，但我覺得我的角色，她是一個奇蹟，然後也是因為電影，因為這一切讓我今天拿到這個獎，我覺得也是一個奇蹟。」

認可自己是一名演員

《智齒》讓雅瑟第一次感受到自己是個真正的演員，她說︰「如果不是鄭保瑞導演、如果不是《智齒》、如果不是『王桃』，我可能這五年每一次在絕望的時候，都可能隨時要放棄。我覺得作為一個演員能夠演這部電影，然後能該我感受到……我人生第一次，對！就是我今天第一次真的非常認可我自己是一個演員，我從來都沒有那麼強烈的感覺自己是一個真正的演員。」

問到下一個目標時，雅瑟直言沒有目標，回想小時候人生第一個目標是拿到「最佳新人獎」，但是沒拿到；人生第二個目標是三十歲時能夠拿到「最佳女主角」，「可是我今年已經過了三十多歲才拿到，雖然來得晚一點，但是我還是拿到了，也實現了我所謂的夢想。因為很多人說我沒有天賦，但我相信只要努力，就一定可以通往自己夢想的地方。」