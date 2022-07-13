金像獎2022 ︳劉雅瑟瞓身演繹大戰兩大影后 女配角繼續排資論輩？

最佳女配角提名:

1. 鮑起靜 (除暴)

2. 廖子妤 (梅艷芳)

3. 鍾雪瑩 (殺出個黃昏)

4. 廖子妤 (智齒)

5. 白浪 (奪冠)

6. 李麗珍 (濁水漂流)

睇返近年最佳女配角得主名單，多數都係戲齡有返咁上下嘅演員，對上一個得獎新晉演員已經係2015年嘅王菀之。至於今屆，有2位影后級演員鮑起靜同李麗珍角逐女配角。但係有趣在，論表現2位都未去到「贏硬」水平，反而一班新人更有睇頭。鍾雪瑩喺《殺出個黃昏》同四哥嘅互動火花四射，白浪演年青郎平做到形神俱似，廖子妤更加係搏老命交出成績。俾我揀，我希望鍾雪贏，但論贏面係廖子妤。如果都係前輩秤先，咁我估係李麗珍。

最佳女主角提名:

1. 周秀娜 (馬達·蓮娜)

2. 王丹妮 (梅艷芳)

3. 劉雅瑟 (智齒)

4. 吳君如 (媽媽的神奇小子)

5. 鞏俐 (奪冠)

女主角方面，又係有2位影后級人馬吳君如、鞏俐 ，同有突破性演出嘅新晉王丹妮、劉雅瑟爭。係咪前輩就贏面大？影后呢個獎又唔一定，《三夫》嘅曾美慧孜同《踏血尋梅》春夏都係新人，共通點都係有裸露戲，於是喺《智齒》全裸上陣兼得到電影評論學會大獎嘅劉雅瑟，甚有機會再次封后。但係由於今屆金像獎入圍作品包晒2020及2021年電影，而上一屆電影評論學會大獎嘅最佳女演員，係鞏俐！至於王丹妮越級挑戰人物傳記片，兼要演深入民心嘅梅艷芳，應該會有唔少業界人士支持。不過我估計劉雅瑟嘅瞓身演繹，以質素同業界支持度都稍勝一籌。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載