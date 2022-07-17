金像獎2022｜吳君如劉雅瑟成大熱 周秀娜有望以黑馬姿態奪后

《第40屆香港電影金像獎》於今晚舉行，今屆影后競爭激烈，吳君如、劉雅瑟成為大熱門，同樣有份角逐該獎的有鞏俐、周秀娜及王丹妮。

劉雅瑟《智齒》

五位入圍影后中以劉雅瑟的角色最慘，她在《智齒》中扮演的王桃為了彌補當年的過錯，不但被黑幫追斬，又被變態狂魔虐打及強暴，角色由頭到尾「無忽好肉」。外表弱不禁風，但為求生存想盡辦法，她每一個鏡頭都表達到角色之慘，令觀眾留下深刻印象。