金像獎2022｜吳君如劉雅瑟成大熱 周秀娜有望以黑馬姿態奪后

《第40屆香港電影金像獎》於今晚舉行，今屆影后競爭激烈，吳君如、劉雅瑟成為大熱門，同樣有份角逐該獎的有鞏俐、周秀娜及王丹妮。
劉雅瑟《智齒》
五位入圍影后中以劉雅瑟的角色最慘，她在《智齒》中扮演的王桃為了彌補當年的過錯，不但被黑幫追斬，又被變態狂魔虐打及強暴，角色由頭到尾「無忽好肉」。外表弱不禁風，但為求生存想盡辦法，她每一個鏡頭都表達到角色之慘，令觀眾留下深刻印象。
吳君如《媽媽的神奇小子》
君如曾憑《古惑仔情義篇之洪興十三妹》封香港電影金像獎影后，今次則憑《媽媽的神奇小子》先奪民選影后，她曾公開表示希望憑此角可以再奪金像影后。她在戲中扮演的蘇媽看似平凡，但在處理這種予人正能量的角色，稍有差池便會令觀眾覺得過火兼生厭。然而君如都拿捏洽到好處，與梁仲恆與馮皓掦相輔相成，令人留下深刻印象。
鞏俐VS王丹妮
至於鞏俐與王丹妮，二人同是演繹知名人物，前者的演技無容置疑，而鞏俐的演繹不會予人感覺她在模仿一個人，而是令人覺得她便是郎平。王丹妮的演出雖與鞏俐一樣在扮演他人，但因王丹妮演的是梅艷芳，整個角色都是勾起眾人對梅姐的回憶，很易把大家對梅姐的印象投射在她的身上，便想是梅姐令王丹妮的演出綿上添花。
周秀娜《馬達．蓮娜》
討論度最低的是周秀娜，娜姐在17年憑《29+1》與影后寶座擦身而過，今次她憑住《馬達．蓮娜》中的「蓮娜」再度角逐影后。她的角色非常寫實，道盡一眾到他鄉搵錢為求給家人好生活的基層人士，她在劇中的演出令人心痛，也令人感覺到娜姐的演技再上一層。相比之下，娜姐隨時有望以黑馬姿態勝出。