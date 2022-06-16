金像獎2022｜吳君如誓要奪影后 大露背力壓娜姐王丹妮先贏一仗

第40屆香港電影金像奬將於下月17日舉行，今日大會公布「最佳女主角」候選人的造型照，其中以吳君如的大露背最吸睛。

今屆入圍影后的人選有吳君如、鞏俐、周秀娜、王丹妮及劉雅瑟。君如對上一次奪得金像奬「最佳女主角」已是1998年，她今次憑藉《媽媽的神奇小子》片中「蘇媽」一角，與兩位演繹少年及成人版蘇樺偉的演員——馮皓揚及梁仲恆的深情演出打動評審再度入圍。她亦曾公開表示今屆非常恨拎，為表決心，君如的造型照亦都搏到盡。