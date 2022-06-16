金像獎2022｜吳君如誓要奪影后 大露背力壓娜姐王丹妮先贏一仗

第40屆香港電影金像奬將於下月17日舉行，今日大會公布「最佳女主角」候選人的造型照，其中以吳君如的大露背最吸睛。
今屆入圍影后的人選有吳君如、鞏俐、周秀娜、王丹妮及劉雅瑟。君如對上一次奪得金像奬「最佳女主角」已是1998年，她今次憑藉《媽媽的神奇小子》片中「蘇媽」一角，與兩位演繹少年及成人版蘇樺偉的演員——馮皓揚及梁仲恆的深情演出打動評審再度入圍。她亦曾公開表示今屆非常恨拎，為表決心，君如的造型照亦都搏到盡。
王丹妮憑《梅艷芳》獲雙提名
曾膺金像獎「最佳女主角」的國際影后鞏俐，在電影《奪冠》中飾演靈魂人物郎平，其入木三分造型與演出，就連郎平本人也讚賞不已。王丹妮同樣演繹真人的角色，她在《梅艷芳》片中維妙維肖的外型、說話語氣、眼神，以至一舉手一投足均有「百變天后」神髓，一舉獲得「最佳女主角」及「最佳新演員」雙提名。
周秀娜演技再次獲肯定
今屆影后另一焦點，則落在周秀娜身上，她在《馬達.蓮娜》飾演一名早上當酒樓侍應、晚上當陪酒並有一段不為人知過去經歷的女郎，情感複雜不易演繹，成該片唯一競逐獎項的代表。當然，劉雅瑟在《智齒》的演繹亦不能忽視，她在片中飾演一名有毒癮的少女，因毒駕撞死一名警員的至親，為了救贖而當上該警員的線人，她憑七情上面的內心戲及拚搏打鬥演出首度候選金像獎影后。