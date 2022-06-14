金像獎2022｜實體頒獎禮7.17舉行 關於香港電影金像獎的十件事

第40屆香港電影金像奬將於7月17日舉行，今年主題為「金像四十 不惑如初」，請來著名美術指導張叔平設計標誌及海報。由於受疫情影響，金像獎協會決定將2020年及2021年符合金像獎參選資格的電影，合併投票及頒獎。今屆合共有17部香港電影及3部亞洲華語電影入圍，大會屆時將會頒獎19個獎項。 香港電影金像獎由香港電影金像獎協會舉辦，屬香港電影界盛事，同時也是華語電影界最重要獎項之一。適逢金像獎40周年，一於與大家回顧關於金像獎的二三事。 重溫歷屆海報︰

金像獎的獎座 在1991年之前，金像獎的獎座沒有固定設計。第一屆為「Y」字人形，第二屆則是一個小金人托起一卷菲林，而第三屆則是一個立方體，有一個藍色水晶立方在一個黑色獎座上。第四屆至第九屆，獎座由雕刻家麥顯揚先生設計，銅像是一個以高速向前奔跑的形態，表面凹凸不平。去到第十屆金像獎，則是單手捧起明珠，由菲林圍繞住女神身體造型的獎座，自此一直沿用至今。獎座以銅鑄造，圓球則是鍍銀，重五磅半，有指女神的造型是以1979年香港小姐冠軍鄭文雅的身形作為設計藍本。

金像獎的主題音樂 現時大家在金像獎聽到的主題音樂，由著名作曲家、電影配樂家、歌手盧冠廷創作，自第15屆開始沿用至今。在此之前，金像獎沒有固定的音樂。盧冠廷曾表示，當時一定是有人認定其才華，所以才找他負責作曲。他指金像獎每年都會舉辦，而自己有首作品可以每年都播，因此是一種榮幸，可說是不枉此生。他又曾經透露，金像獎早期常常面對財政壓力，所以他是分毫不收為金像獎創作主題曲。直至早年，盧冠廷才收到金像獎協會通知，獲得版權稅。

金像獎最年長及最年輕影帝 每年金像獎的「最佳男、女主角」均是焦點之一，今屆謝賢以85歲之高齡憑《殺出個黃昏》入圍角逐最佳男主角，也是他從影超過半世紀以來首次獲得影帝提名。如他獲獎，將會成為史上最年長的影帝。太保憑住《叔．叔》獲得第39屆香港電影金像獎最佳男主角，他得獎時是69歲，亦是現時最年長的影帝之一；另一位則是喬宏，在69歲時憑《女人四十》稱帝。至於最年輕獲得影帝頭銜的是梁家輝，當時26歲的他，憑住《垂簾聽政》在第3屆香港電影金像獎獲得最佳新演員及最佳男主角的提名，最後更獲頒影帝。

金像獎最年長及最年輕影后 影后方面，羅蘭於2000年以65歲之齡，憑《爆裂刑警》奪得第19屆香港電影金像獎最佳女主角殊榮。至於最年輕的影后，便是林碧琪，她在17歲時便憑《靚妹仔》獲得第二屆金像獎影后，但她當時未有出席頒獎禮。有傳她拍畢該片後，便未婚懷孕，最後下嫁杜麗莎胞弟便告息影。這亦是她唯一一套參與過的電影。此外，鮑起靜於2016年以67歲之齡，以《大手牽小手》角逐第36屆金像獎影后，成為最年長的入圍女演員。

金像獎獲最多提名卻落空演員 提到最佳女主角入圍次數最多的演員，非張艾嘉莫屬，合共獲得11次提名，但她只曾先後在87年及02獲頒影后。其次是鄭秀文(Sammi)，共獲9次提名，在第21屆金像獎更憑《瘦身男女》、《同居蜜友》及《鍾無艷》獲3個影后提名，可惜至今她仍未能登上影后寶座。至於演技公認了得的鮑起靜，亦總共獲得6次女配角提名，但無一獲獎。今年她憑住《除暴》再度獲得女配角提名，未知能否奪獎而回。

金像獎難忘衣著 自第10屆香港電影金像獎頒獎禮起，大會仿照奧斯卡金像獎設立正規的紅地氈通道，亦即俗稱的「星光大道」，每年出席的明星都會盛裝打扮。03年香港爆發沙士，佈景版上特別寫上向醫護人員致敬的字眼，星光大道亦收起了紅地氈，改名為愛心大道。 2009年起，金像獎增設一個「典禮最佳衣着獎」（分設男女明星），頒發給當晚在星光大道上最耀目的男女明星。數到最經典衣著，「發哥」周潤發及林嘉欣就曾以牛仔褲上陣。在第6屆金像獎上，發哥就身穿乾濕褸、牛仔褲上台領「最佳男主角」。由於發哥在此之前連續兩屆都獲得提名，盛裝打扮卻空手而回，於是他當時抱住陪跑心態出席，索性以輕鬆打扮上陣，沒料到正正成為當屆影帝，連他上台時也不禁自嘲。 林嘉欣於02年出席第21屆金像獎，以《男人四十》同時角逐最佳新演員獎及最佳女配角獎，首次參加金像獎便收穫豐富。然而，嘉欣當時以牛仔褲示人，引來不少批評。事後她解釋，因為試了40多套服飾仍未能找到合心水的一套，於是索性以牛仔褲上陣。翌年她收到大會的邀請卡時，卡上備註不能穿牛仔褲行紅地氈。

金像獎獲獎最多電影 由第一屆至今，獲獎最多的電影是由王家衛執導、梁朝偉及章子怡等主演的《一代宗師》。電影獲14項提名，最後奪得12個獎項，成為史上獲獎最多的電影。在過去八、九十年代，亦都有當代獲獎最多的電影。八十年代是梅艷芳及張國榮主演的《胭脂扣》，共奪得7個獎項；九十年代是張曼玉和黎明主演的《甜蜜蜜》，獲7個獎項；千禧年代共有兩套電影獲頒8個獎項，分別是《臥虎藏龍》(2001年)及《投名狀》(2008年)。由黎明和甄子丹主演的《七劍》，在第25屆金像獎獲11項提名，包括「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳女配角」等，但最後全軍覆沒，捧蛋收場。

金像獎大滿貫 大滿貫即是同一部電影囊括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」及「最佳男、女主角」獎項，許鞍華執導的《女人四十》，在第15屆金像獎中成為史上首部大滿貫電影。16年之後，她執導的《桃姐》成為了第二部大滿貫電影。 至於演技大滿貫電影，則於第35屆金像獎中出現，由翁子光執導的《踏血尋梅》，包辦「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」及「最佳新演員」。 謝霆鋒則是首位大滿貫金像獎演員，他於1999年憑《新古惑仔之少年激鬥篇》陳浩南一角獲得「最佳新演員」；2010年憑《十月圍城》鄧四弟獲得「最佳男配角」，之後在2011年憑《線人》的「細鬼」榮獲「最佳男主角」。